"Nije valjda to uradio?": Evo u kakvim su odnosima JK i Tošić nakon slavlja, Jelena otkrila kako stvari stoje

Nakon brojnih snimaka sa proslave rođendana Nike i Atine, i bliskog odnosa bivših partnera, svi se pitaju u kom pravcu se njhov odnos nastavio.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Jelena Karleuša progovorila je o preseljenju svoje ćerke Atine u Milano, o čemu se mnogo govorilo i pisalo u poslednje vrijeme.

Pop zvijezda je otkrila da je Atina sa ocem Duškom Tošićem trenutno u Italiji, gjde biraju stan gde će ona živjeti, a potom se vraća u Srbiju nakratko, dok u oktobru ne počnu studije.

"Sa tatom bira stan"

- Atina je trenutno u Milanu, otišla je s tatom da izaberu stan i vraća se, a onda kad bude krenula na fakultet, mama ide da bude uz nju na početku, da bude sve kako treba - rekla je Jelena, koja je zbog ove teme završila na ivici suza.

- Ponosna sam, ali mi je i teško. Nemojte me više ispitivati, ovog puta ne bih da pokvarim šminku. Ne znam šta mi je, izgleda sam s godinama postala mekša - rekla je JK za Pink.

Karleuša je otkrila i šta će Atina studirati

- Ona će studirati modni menadžment - ponosno je istakla Jelena Karleuša, koja je i sama veliki zaljubljenik u modu, te nema sumnje da je njena ćerka tu ljubav nasledila.

I ponosni otac se oglasio iz Milana

Bivši Jelenin suprug podijelio je na Instagramu predivne kadrove iz Galerije "Vitorio Emanuele II" i pokazao kako uživa u prelijepom italijanskom gradu.

Izvor: Instagam printscreen / duskotosic

Isjekao Karleušu sa fotografija sa slavlja

Podsjetimo, Jelena je gostovala u "Ami Dži šouu" i odgovarala na pitanja koja su joj pratioci postavljali putem Instagrama. Jedno od njih odnosilo se upravo na njen odnos s bivšim suprugom Duškom Tošićem, sa kojim je sad u odličnim odnosima, pa se i redovno čuju telefonom i razgovaraju o svojim ćerkama.

Karleušu su tada pitali zbog čega ju je Duško, navodno, "isekao" s fotografija koje je objavio na svom profilu nakon velikog slavlja povodom Atininog punoljetstva i Nikinog 17. rođendana.

Prisjetimo se slika:

"Je l' to stvarno uradio?"

Jelena je u prvi mah bila vidno iznenađena pitanjem i nije krila da joj ta informacija nije poznata.

- Nije valjda to uradio? Je l' to stvarno uradio? Provjerite, baš mi kažite. To je baš bez veze, ako je to uradio - rekla je Karleuša.

Nakon toga je pokušala da provjeri šta se zapravo dogodilo, pa je razgovarala s ljudima iz publike i raspitivala se o fotografijama koje je Duško objavio.

- Stavio je samo djecu? Znači, nema mene? A on? On i djeca? - pitala je Jelena.

Posle ovog pitanja...

U nastavku je Karleuša dobila još jedno pitanje koje se direktno odnosilo na Duška. Pratilac ju je pitao da li sa sigurnošću može da tvrdi da je emotivna priča s bivšim suprugom zauvijek završena.

Nakon prethodnog pitanja i iznenađenja koje je doživela, Jelena je dala kratak odgovor:

- Sad posle prvog ovog pitanja, da... Vidiš, taman bude super i... - zaključila je Jelena.

Prisjetimo se kako su Duško i JK zajedno proslavili njen rođendan ovog ljeta:

(Kurir / MONDO)