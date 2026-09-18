Tužilaštvo sumnja i da J.L. nije prilagodio način vožnje tako da ne ometa, ugrožava ili povređuje druge učesnike u saobraćaju, kao i da nije preduzeo potrebne mjere kako bi izbjegao opasne situacije nastale usljed nepropisnog ponašanja drugih učesnika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju odredio je zadržavanje do 72 sata J.L. iz Andrijevice, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Prema navodima tužilaštva, J.L. je 23. aprila ove godine, u mjestu Trepča na regionalnom putu Berane–Andrijevica, nepoštovanjem saobraćajnih propisa i grubom i bezobzirnom vožnjom ugrozio bezbjednost saobraćaja, kao i živote i tijela drugih ljudi, prenosi CdM.

Kako se navodi, osumnjičeni je vozilom upravljao brzinom većom od one koja je za taj dio puta bila određena saobraćajnim znakom, ali i iznad ograničenja propisanog za mlade vozače.

Tužilaštvo sumnja i da J.L. nije prilagodio način vožnje tako da ne ometa, ugrožava ili povređuje druge učesnike u saobraćaju, kao i da nije preduzeo potrebne mjere kako bi izbjegao opasne situacije nastale usljed nepropisnog ponašanja drugih učesnika.

Usljed takvog postupanja, došlo je do opasne saobraćajne situacije, odnosno sudara između vozila kojim je upravljao osumnjičeni i automobila kojim je upravljao A.P.

A.P. je od posljedica zadobijenih teških tjelesnih povreda preminuo, dok su tri osobe koje su se nalazile u vozilu osumnjičenog zadobile povrede.

“U daljem toku postupka će biti preduzete neophodne mjere i radnje u cilju donošenja odluke u ovom predmetu”, zaključuju iz Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.