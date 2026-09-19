Preminuo poznati šminker: Javnost u nevjerici, nedavno se vjerio pod Ostrogom i planirao svadbu

Bijeljinu je večeras potresla tužna vijest - preminuo je Borko Majstorović, poznati šminker.

Izvor: Instagram printscreen

Vijest o smrti make-up umjetnika Borka Majstorovića zatekla je brojne prijatelje, poznanike i sugrađane, koji se od njega opraštaju putem društvenih mreža.

"Dragi moj brate. Volim te. Još ne mogu da vjerujem u ovo", samo je jedna od emotivnih poruka koje su večeras objavljene na Instagramu.

Sudeći po njegovim objavama, on se ovog jula vjerio pod Ostrogom:

Brojni oproštaji svedoče o tome koliko je Borko bio voljen među ljudima koji su ga poznavali, kako privatno, tako i kroz posao kojim se godinama bavio.

Za sada nema više zvaničnih informacija o okolnostima njegove smrti. Informacije o vremenu i mjestu sahrane biće objavljene naknadno.