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Preminuo poznati šminker: Javnost u nevjerici, nedavno se vjerio pod Ostrogom i planirao svadbu

Preminuo poznati šminker: Javnost u nevjerici, nedavno se vjerio pod Ostrogom i planirao svadbu

Autor Marina Cvetković
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Bijeljinu je večeras potresla tužna vijest - preminuo je Borko Majstorović, poznati šminker.

Preminuo poznati šminker Izvor: Instagram printscreen

Vijest o smrti make-up umjetnika Borka Majstorovića zatekla je brojne prijatelje, poznanike i sugrađane, koji se od njega opraštaju putem društvenih mreža.

"Dragi moj brate. Volim te. Još ne mogu da vjerujem u ovo", samo je jedna od emotivnih poruka koje su večeras objavljene na Instagramu.

Sudeći po njegovim objavama, on se ovog jula vjerio pod Ostrogom:

Brojni oproštaji svedoče o tome koliko je Borko bio voljen među ljudima koji su ga poznavali, kako privatno, tako i kroz posao kojim se godinama bavio.

Za sada nema više zvaničnih informacija o okolnostima njegove smrti. Informacije o vremenu i mjestu sahrane biće objavljene naknadno.

Tagovi

Borko Majstorović šminker

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