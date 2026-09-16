U izmjene zakona ugrađena su dva amandmana Vlade, usvojena na elektronskoj sjednici izvršne vlasti 14. septembra.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Skupština je na današnjoj sjednici usvojila izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima, koje, između ostalog, predviđaju uvođenje ciljanih i nasumičnih testova integriteta zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

U izmjene zakona ugrađena su dva amandmana Vlade, usvojena na elektronskoj sjednici izvršne vlasti 14. septembra.

Jednim od amandmana dodatno se uređuje rad organizacione jedinice nadležne za kontrolu rada u Ministarstvu. Kako je navedeno u dokumentu objavljenom na sajtu Skupštine, dopunjuje se član 183 zakona tako što se propisuje operativna nezavisnost te organizacione jedinice u obavljanju poslova iz njene nadležnosti, u odnosu na Ministarstvo, Policiju i druge organe državne uprave, prenose Vijesti.

Istovremeno, norma se usklađuje sa mišljenjem Evropske komisije, tako što se predviđa saradnja posebne organizacione jedinice sa Unutrašnjom kontrolom policije prilikom razmjene potrebnih informacija.

Drugi amandman odnosi se na uvođenje testiranja integriteta zaposlenih u MUP-u, sa ciljem preventivnog djelovanja i jačanja integriteta.

"Test integriteta predstavlja kontrolu reakcije i postupanja zaposlenog u Ministarstvu u simuliranoj situaciji, koja je identična njegovim radnim aktivnostima, bez obaveze prethodnog obavještavanja organizacione jedinice u kojoj je testirani zaposlen", piše u dokumentu.

Testiranje može biti ciljano ili nasumično.

Ciljano testiranje sprovodiće se kada postoje konkretne sumnje ili rizici u vezi sa integritetom zaposlenog, odnosno na osnovu informacija, procjene rizika ili drugih indicija koje opravdavaju njegovo sprovođenje. Nasumično testiranje predviđeno je kao preventivna mjera i opšta provjera integriteta zaposlenog, u situacijama kada ne postoji prethodna sumnja, informacija ili druga indicija o nepropisnom ponašanju.

"Postupak sprovođenja testa integriteta zaposlenih u Ministarstvu pokreće se na pisanu i obrazloženu inicijativu neposrednog rukovodioca organizacione jedinice u kojoj zaposleni radi, menadžera integriteta ili na inicijativu organizacione jedinice iz člana 183 stav 1 ovog zakona. Inicijativa iz stava 6 ovog člana dostavlja se organizacionoj jedinici iz člana 183 stav 1 ovog zakona. Rukovodilac organizacione jedinice iz člana 183 stav 1 ovog zakona donosi odluku o ispunjenosti uslova za sprovođenje testa integriteta na osnovu podataka i činjenica navedenih u obrazloženju inicijative iz stava 6 ovog člana. Test integriteta sprovodi organizaciona jedinica iz člana 183 stav 1 ovog zakona na osnovu plana sprovođenja testa integriteta, koji odobrava rukovodilac te organizacione jedinice", piše u dokumentu.

Prilikom testiranja, kako se navodi, moraju se poštovati načela zakonitosti, osnovna ljudska prava i slobode, kao i integritet i dostojanstvo zaposlenog u MUP-u, pišu Vijesti.

"Zabranjeno je podstrekavanje testiranih na izvršenje krivičnog djela ili povredu službene dužnosti. Sprovođenje testa integriteta može se video i audio dokumentovati, a podaci i materijali koji su prikupljeni na ovaj način, predstavljaju posebnu kategoriju ličnih podataka i mogu se obrađivati samo u skladu sa Zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Bliži način sprovođenja testa integriteta, sadržaj plana sprovođenja testa integriteta i druga pitanja od značaja za postupak sprovođenja testa integriteta propisuje Ministarstvo“, piše u dokumentu.

U obrazloženju amandmana navodi se da se izmjenama člana 4 Predloga zakona vrši usklađivanje sa mišljenjem Evropske komisije, sa ciljem unapređenja pravnog okvira u oblasti integriteta zaposlenih.

Kako se dodaje, predložena rješenja predstavljaju implementaciju preporuka Grupe država protiv korupcije (GRECO), antikorupcijskog tijela Savjeta Evrope, pišu Vijesti.

"Navedenim izmjenama i dopunama se obezbjeđuje ispunjavanje preporuke GRECO-a - GrecoRC5(2026)6 (Drugi Izvještaj o usaglašenosti Crna Gora – Peti evaluacioni krug – Sprečavanje korupcije i unapređivanje integriteta u organima centralne vlasti (na najvišim izvršnim funkcijama) i organima za sprovođenje zakona) od 12. juna", piše u predlogu zakona.