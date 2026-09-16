Zbog problema u organizaciji meča i ponašanja navijača Crvena zvezda i Partizan kažnjeni novčano i uslovno.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nedavno su odigrali derbi na stadionu "Rajko Mitić", a aktuelni šampion Srbije i lider Superlige pobijedio je (2:1) najvećeg rivala. Bilo je spornih situacija, kritika suđenja i žalbi na Nenada Minakovića, a taman kad su se strasti smirile stižu nove važne vijesti - oba kluba su kažnjena zbog ponašanja navijača!

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije odlučila je da izrekne novčane, ali i uslovne kazne najvećim srpskim klubovima. Pored toga što će oba tima morati da uplate novac u kasu FSS, ponašanje njihovih navijača pratiće se u narednom periodu.

Vidi opis Zvezda i Partizan brutalno kažnjeni poslije derbija: Poznato koliko novca moraju da plate Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 18 / 18 AD

Crvena zvezda je sankcionisana novčanom kaznom od 1.000.000 dinara (oko 8300 eura), uz uslovnu kaznu odigravanja jedne prvenstvene ili kup utakmice bez prisustva publike, sa rokom provjere od godinu dana. Partizanu je izrečena novčana kazna u iznosu od 300.000 dinara (oko 2500 eura), uz uslovnu zabranu prisustva navijača na jednom gostujućem meču, takođe sa rokom provjere od godinu dana.

Organizatoru meča najviše se na teret stavljaju propusti u samoj organizaciji, odnosno neadekvatan pretres pri ulasku na stadion, kašnjenje utakmice i upotreba pirotehnike koja bi trebalo da je zabranjena. Gosti su se na udaru našli zbog pirotehnike, ali i zbog ubacivanja predmeta ka terenu, što je dovelo do povrede jednog radnika ispod tribine.

Ponavljanje prekršaja, prije svega upotreba pirotehničkih sredstava, moglo bi da aktivira uslovne kazne koje su određene Crvenoj zvezdi i Partizanu. Oba kluba su sada pod posebnim nadzorom, a Fudbalski savez Srbije bi u narednih godinu dana mogao da im izrekne i daleko oštrije kazne.