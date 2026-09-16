Nikolas Brandram (44), unuk princeze Katarine od Grčke i Danske, pronađen je bez svijesti i proglašen mrtvim u svom domu u zapadnom Londonu.

Izvor: X/@protothema

Četrdesetčetvorogodišnji Nikolas Brandram, unuk princeze Katarine od Grčke i Danske, kasnije poznate kao lejdi Ketrin Brandram, pronađen je mrtav u svom domu u zapadnom Londonu.

Metropolitanska policija Londona saopštila je da je Brandram pronađen bez svijesti u svom domu u Čizviku u utorak uveče, 15. septembra. Policajci i spasioci London Ambulance Service stigli su na lice mjesta u 19.12, međutim, kod 44-godišnjaka je konstatovana smrt.

"Njegova najbliža rodbina je obaviještena. U ovoj fazi njegova smrt se tretira kao neočekivana, ali se ne vjeruje da postoje sumnjive okolnosti", navela je Metropolitanska policija, prema pisanju britanskog lista Mirror.

Njegovo ime nije bilo objavljeno dok je istraga bila u toku, ali su vlasti sada dozvolile da se ono objavi nakon njegove smrti.

Θρίλερ με τον εγγονό της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας, βρέθηκε νεκρός στα 44 του #protothema https://t.co/eu3MjVyNBS https://t.co/KH5GSCyaEI — Protothema.gr (@protothema)September 16, 2026

Unuk princeze bio je povezan sa slučajem u kojem je jedna žena gurnuta pred autobus.

Slučaj sa mosta Putni izazvao je ogromnu pažnju javnosti u Britaniji. U maju 2017. godine, muškarac koji je džogirao preko Putni Bridža u Londonu snimljen je sigurnosnim kamerama kako gura jednu ženu prema kolovozu, upravo u trenutku kada se približavao autobus.

Vozač autobusa uspio je da reaguje u poslednjem trenutku i izbegne ženu, koja je tako izbegla verovatno veoma teške povrede. Snimak je obišao svijet, a nepoznati počinilac je u britanskim medijima dobio nadimak "Gurač sa mosta Putni".

Uprkos višegodišnjoj istrazi i velikoj medijskoj pažnji koju je slučaj privukao, identitet muškarca koji se vidi na snimku nije bio konačno utvrđen. Brandram je bio predmet istrage kao osumnjičeni u okviru ovog veoma poznatog slučaja.

Nijedan osumnjičeni nikada nije optužen, a istraga je zatvorena 2018. godine, pre nego što su nove informacije dovele do Brandramovog hapšenja tokom ljeta ove godine.

EXCLUSIVE: A multi-millionaire banker descended from royalty has been arrested by police hunting the 'Putney Pusher', the Daily Mail can exclusively reveal.The suspect was detained today at his £1.4million home in west London.A director at a private bank, he is a decorated former British Army officer who served in several major conflicts.His arrest comes nearly ten years after a jogger shoved a female pedestrian into the path of a double-decker bus on Putney Bridge. — Daily Mail (@DailyMail)June 15, 2026

Tek prošle nedelje detektivi su saopštili da je Brandram pušten dok je istraga protiv njega i dalje bila u toku, dok su se sprovodile dodatne istražne radnje.

Ko je bio Nikolas Brandram

Brandramov otac, Pol Brandram, bio je jedino dete princeze Katarine od Grčke i Danske i majora Ričarda Kembela Endrua Brandrama, koji je služio u britanskoj vojsci tokom Drugog svjetskog rata.

Princeza Katarina bila je praunuka kraljice Viktorije i prva rođaka princa Filipa. Rođena je 4. maja 1913. godine, a umrla je 2. oktobra 2007. godine. Bila je šesto dijete i treća ćerka kralja Konstantina I od Grčke i Sofije od Pruske, sestre tri grčka kralja i kraljice Rumunije.

Λονδίνο: Νεκρός στα 44 του ο εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης - Η εμπλοκή στο «Putney Pusher»https://t.co/piWO8gJaJO — ink Cyprus (@inkcyprus)September 16, 2026

Godine 1941, sa njemačkom invazijom na Grčku, pobegla je sa svojim bratom Polom i njegovom suprugom Frederikom na Krit, a odatle u Egipat i Južnu Afriku. Katarina je radila kao medicinska sestra u bolnici u Kejptaunu. Četiri godine nije imala vesti o svojoj sestri Heleni, kraljici majci Rumunije.

Posle rata, vratila se u Englesku i 1947. godine se udala za majora Ričarda Brantama (5. avgust 1911 - 5. april 1994), ragbista. Par se upoznao na brodu HMS Askanija, kada su se oboje vraćali u Englesku iz Aleksandrije. Brantam je služio u Bagdadu.

Kao i njegov otac, Nikolas je imao uspešnu karijeru u Sitiju, radeći u vodećoj brokerskoj kući Kilik&Ko i izraelskoj banci Bank Leumi prije nego što je prešao u HSBC, gde je upravljao imovinom bogatih pojedinaca. Takođe je služio kao kapetan u britanskoj vojsci i bio je raspoređen u misije u Iraku, BiH i Avganistanu.