Trampov izaslanik Ričard Grenel oštro je osudio presudu kojom su Hašim Tači i lideri OVK osuđeni na dugogodišnje robije. Sudije je nazvao ludacima i zatražio hitno gašenje suda.

Izvor: Kosovo online/youtube/Profimedia

Ričard Grenel, izaslanik za specijalne misije američkog predsjednika Donalda Trampa, oštro je kritikovao osuđujuću presudu četvorici bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

Kazne za čelnike OVK

Pedesetosmogodišnji Hašim Tači osuđen je na 25 godina zatvora zbog zločina počinjenih dok je bio na čelu OVK tokom rata na Kosovu krajem devedesetih godina. Krivima za udruženi zločinački poduhvat proglašeni su i Tačijevi saradnici.

Sud je izrekao sledeće kazne ratnim komandantima OVK:

Jakup Krasnići: 25 godina zatvora

Kadri Veselji: 18 godina zatvora

Redžep Seljimi: 13 godina zatvora

Sva četvorica oslobođena su djela optužbi koje su ih teretile za zločine protiv čovečnosti. Predsedavajući sudija Čarls Smit rekao je Tačiju da je kriv za hapšenje i nezakonito zatočenje 385 osoba, okrutno postupanje prema 49 osoba, zlostavljanje 303 osobe i ubistvo 96 osoba.

Šta je poručio Grenel?

Svoju oštru reakciju na presudu Grenel je podelio na društvenoj mreži Iks (X):

"Presuda Haškog suda Hašimu Tačiju za rat koji se vodio prije 25 godina je skandalozna. Niko nije siguran pred tim međunarodnim sudovima, gdje akademske elite donose političke odluke. Ta tri sudije i američki tužilac su ljevičarski ludaci. Očigledno nisu slušali savjetnike Bila Klintona, koji su jasno stavili do znanja da Tači nije vodio rat. Švajcarski sudija Genael Metro bio je stvarni vođa, zanemarujući pravna pitanja i umjesto toga priklanjajući se politici Džeka Smita.

Svim tim sudovima treba odmah ukinuti finansiranje. Ministarstvo pravde SAD i američki državni tužilac Tod Blanš trebalo bi brzo da reaguju. Amerikanci plaćaju te politički motivisane progone i tome se mora stati na put. Aljbin Kurti takođe mora brzo da djeluje kako bi raspustio taj strani sud. Poslanici u parlamentu bi trebalo da sarađuju sa Kurtijem kako bi se to ostvarilo."

O Ričardu Grenelu

Inače, Grenel je tokom prvog Trampovog mandata služio kao ambasador u Njemačkoj i kao specijalni predsjednički izaslanik za mirovne pregovore Srbije i tzv. Kosova, a obavljao je i dužnost vršioca dužnosti direktora Nacionalne obaveštajne službe. Tramp ga je, nakon povratka u Belu kuću, imenovao izaslanikom za specijalne misije, a Grenel je jedno vrijeme obavljao i dužnost predsjednika Kenedijevog centra.