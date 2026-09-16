Službenici granične policije iz Plava izvršili su kontrolu dvojice francuskih državljana prilikom njihovog izlaska iz Crne Gore. Provjerama je utvrđeno da njihovi podaci nisu evidentirani ni na jednom graničnom prelazu prilikom ulaska u zemlju.

Izvor: Uprava Policije CG

Državljani Francuske L.M.C. (55) i A.C.N.E. (53) udaljeni su iz Crne Gore nakon što je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu.

Službenici granične policije iz Plava izvršili su kontrolu dvojice francuskih državljana prilikom njihovog izlaska iz Crne Gore. Provjerama je utvrđeno da njihovi podaci nisu evidentirani ni na jednom graničnom prelazu prilikom ulaska u zemlju.

„Prikupljenim obavještenjima utvrđeno je da su lica ilegalno prešla državnu granicu, čime su počinili prekršaj iz člana 67 Zakona o graničnoj kontroli. Izdati su im prekršajni nalozi i izrečene novčane kazne, nakon čega su prinudno udaljeni iz Crne Gore na GP Grnčar“, saopštila je Uprava policije na Iksu.