Vučić je, govoreći na konferenciji za medije u zgradi Predsjedništva Srbije u Beogradu, upitao da li će zbog Đeljošajevih stavova biti preispitan evropski put Crne Gore.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je pitanje mogućeg uticaja izjava crnogorskih zvaničnika na proces evropskih integracija Crne Gore, nakon što je potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj govorio o odnosu Albanaca prema Oslobodilačkoj vojsci Kosova (OVK, prenose Vijesti.

Njegova reakcija uslijedila je istog dana kada su Kosovska specijalizovana vijeća u Hagu prvostepeno osudila bivše komandante OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, dok su Kadri Veselji i Redžep Seljimi osuđeni na 18, odnosno 13 godina zatvora. Presude se odnose na ratne zločine počinjene na Kosovu i u Albaniji tokom 1998. i 1999. godine.

Vučić je, govoreći na konferenciji za medije u zgradi Predsjedništva Srbije u Beogradu, upitao da li će zbog Đeljošajevih stavova biti preispitan evropski put Crne Gore.

"Jedan koji se drznuo da kaže da je nekome izjavio saučešće, pa više ne smije ni da pogleda uvis, a kamoli nešto drugo u Crnoj Gori, je danas morao da sluša, i svi smo morali da slušamo od crnogorskog ministra Đeljošaja, koji kaže: 'Svaki Albanac u srcu nosi svetu borbu OVK'. Hoće li zbog toga da zaustave evropske integracije, pošto oni pljuju po presudi, negiraju vladavinu prava, ili to važi samo za Srbe? Kažu: 'Nikad nisam vjerovao da sudska odluka može da bude ovoliko nepravedna. Rat OVK je bio oslobodilački, poručio je potpredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku, ministar ekonomskog razvoja'," rekao je Vučić.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić saopštio da je uputio saučešće porodici Ratka Mladića nakon smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske.

Zbog toga je opoziciona Demokratska partija socijalista podnijela inicijativu za Mandićevu smjenu, o kojoj bi poslanici trebalo da se izjasne 24. septembra. Haški tribunal je Ratka Mladića proglasio krivim za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini, pišu Vijesti.

Komentarišući izjave Đeljošaja, kao i drugih političkih zvaničnika iz regiona, Vučić je ocijenio da one pokazuju "koliko je dvostrukih aršina, neistina, neprincipijelnosti u okruženju."