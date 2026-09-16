Radonjić je ocijenio da odluka Višeg suda u Podgorici može imati ozbiljne posljedice po Crnu Goru, posebno kada je riječ o bezbjednosti i pravosuđu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) uložiće žalbu na odluku Višeg suda u Podgorici kojom je ocijenjeno da nema mjesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića. To je saopštio specijalni tužilac Vukas Radonjić.

„Žalba će biti izjavljena u zakonskom roku, zato što smatramo da je takva odluka nezakonita. Suprotna je dokazima prikupljenim u istrazi, koji su u spisima predmeta, suprotna je dosadašnjoj sudskoj praksi Višeg suda u Podgorici u istim i u istovjetnim slučajevima, i suprotna je sudskoj praksi u uporednom pravu, odnosno sudskoj praksi zemalja okruženja, pa čak i sudskoj praksi zemalja Evropske unije, tu prije svega mislim na Hrvatsku”, kazao je Radonjić, prenio je RTCG.

Radonjić je ocijenio da odluka Višeg suda u Podgorici može imati ozbiljne posljedice po Crnu Goru, posebno kada je riječ o bezbjednosti i pravosuđu.

„Za njenu bezbjednosnu situaciju, za pravosuđe Crne Gore, jer se ovom odlukom, između ostalog, šalje poruka da je krivično nekažnjivo kada državni tužilac ili policijski službenik odaje drugom neovlašćenom licu podatke do kojih je došao primjenom mjera tajnog nadzora, odnosno kada policijski službenik drugom neovlašćenom licu saopštava podatke koji su sadržani u bazama podataka Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, dakle radi se o ličnim podacima građana”, kazao je Radonjić.

Prema njegovim riječima, ovakva odluka nije bila neočekivana za SDT.

„Mi smo je očekivali poslije svega što se desilo, ali generalno, jedna je stvar isto tako bitna, a to je: sud je ovom odlukom koja je donijeta 8. septembra, našao da nema mjesta optužbi protiv okrivljenih, a samo 11 dana ranije njima je, pojedinim okrivljenima, produžen pritvor. Jedan od razloga za produženje pritvora je postojanje osnovane sumnje da su učinila krivična djela, a samo, znači, 11 dana kasnije utvrđeno je od strane suda da ta osnovana sumnja više ne postoji”, kazao je Radonjić.

U obrazloženju odluke Višeg suda navodi se da nema dovoljno dokaza koji bi potvrdili da je Aleksandar Mijajlović organizovao kriminalnu organizaciju sa ciljem realizacije kriminalnog plana, koristeći komunikacione platforme Viber i WhatsApp. Takođe, prema ocjeni suda, nema dovoljno dokaza da je Mijajlović u tu organizaciju lično uključio Predraga Boškovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića i Andrijanu Nastić, kao i druga, za sada neidentifikovana lica.

Sud, kako se navodi u odluci, nije utvrdio ni postojanje dovoljno dokaza da je Mijajlović navedenim osobama dodijelio konkretne uloge i zadatke, niti da su oni te uloge i zadatke prihvatili.