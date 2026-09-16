Real Madrid je, čini se, kompletirao tim i sad je u svoje redove doveo i Nika Smita Džuniora koji neodoljivo podsjeća na Karlika Džounsa iz Partizana.

Izvor: MN Press, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Djeluje da je Real Madrid stavio tačku na sklapanje ekipe za novu sezonu. "Kraljevski klub" ozvaničio je dolazak Nika Smita Džuniora, koji je sa španskim velikanom potpisao ugovor do kraja sezone 2026/27. Ono što je navijačima privuklo posebnu pažnju to je izgleda NBA pojačanja - neodoljivo podsjeća na lidera Partizana Karlika Džounsa.

Za mladog Amerikanca ovo će biti prvi korak u evropskoj košarci, ali ne i prvo veliko iskustvo na najvišem nivou. Iako ima svega 22 godine, iza sebe već ima tri NBA sezone i 147 utakmica u najjačoj ligi na svijetu. Smit Džunior je u NBA ligi nosio dres Šarlota i Lejkersa. U Šarlotu je dijelio svlačionicu sa Vasilijem Micićem, dok je u Los Anđelesu bio saigrač Luke Dončića.

Sad ga čeka potpuno novi izazov - Evroliga i borba za najvažniji evropski klupski trofej.

Real je tokom ljeta već značajno promijenio i pojačao sastav, a dolaskom Smita dobio je još jednu opciju u bekovskoj liniji. Amerikanac će pokušati da se što prije prilagodi evropskoj košarci i opravda povjerenje jednog od najambicioznijih klubova na kontinentu.

Šta je rekao Smit po dolasku u Real Madrid?

Smit koji je u sezoni za nama bilježio 19,1 poen, 3,4 skoka i 5,5 asistencija i "Dži" ligi, odnosno 6,2 poena i jednu asistenciju u dresu Lejkersa je po dolasku u redove španskog velikana rekao:

"Želio sam da dobijem priliku da dođem i zaigram u drugačijem okruženju i u novom stilu košarke. Evroligu pratim već dugo, veoma cijenim igrače koji nastupaju u tom takmičenju i želim da se takmičim na tom nivou. Bio sam oduševljen kada sam saznao više o istoriji Real Madrida. Kada sam bio mlađi, nisam toliko dobro poznavao klub, ali sada razumijem da su pobjede ono što je najvažnije i navijačima i klubu."

Smit je naglasio ciljeve - isključivo uspjeh tima.

"Ne ulazim u sezonu sa ličnim ciljevima, jer mislim da bi previše razmišljanja o njima moglo da utiče na mene. Želim da budem fokusiran na svoju igru. Više volim da postavljam timske ciljeve nego individualne, jer ako budemo ostvarivali mnogo pobjeda, korist će imati cijela ekipa. Ne želim da sebi stvaram dodatni pritisak razmišljajući na taj način, posebno zato što je ovo za mene nova liga."

Prvi mandat u Evropi i to u jednom od najboljih klubova u Evroligi.

"O tome zapravo nisam razmišljao sve do prošlog mjeseca, kada se pojavila mogućnost. Nikada ranije nisam bio u Madridu, ali kada uzmete u obzir istoriju ovog kluba, trenera i sve velike igrače koji su ovdje igrali, odluka mi nije bila teška. Želio sam da dođem, da igram, što brže se prilagodim i da pobjeđujemo."