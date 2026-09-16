Slučaj je ranije izazvao burne reakcije javnosti, kao i proteste porodice djevojčice, koja živi u neposrednoj blizini osuđenog.

Izvor: MONDO

Osamdesetpetogodišnji Milojica Vujisić, koji je pravosnažno osuđen na pet godina zatvora zbog nedozvoljenih polnih radnji nad petogodišnjom djevojčicom, juče se nije javio radi preuzimanja uputnog akta za izdržavanje kazne.

Iz Osnovnog suda u Bijelom Polju potvrđeno je „Vijestima“ da će, zbog toga što osuđeni nije postupio u skladu sa zakonskim obavezama, sud izdati naredbu Upravi policije da ga prinudno sprovede na izdržavanje zatvorske kazne.

Slučaj je ranije izazvao burne reakcije javnosti, kao i proteste porodice djevojčice, koja živi u neposrednoj blizini osuđenog.