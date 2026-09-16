Predlog je podržalo 46 poslanika, bez glasova protiv i uzdržanih, dok je za usvajanje ustavnih izmjena potrebna podrška najmanje 54 poslanika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupština Crne Gore nije usvojila Vladin predlog za izmjenu Ustava, kojim je predviđeno uvođenje obavezne prethodne provjere integriteta mandatara i kandidata za članove Vlade, jer na sjednici nije bilo dovoljno poslanika za obezbjeđivanje dvotrećinske većinež, prenose Vijesti.

Predlog je podržalo 46 poslanika, bez glasova protiv i uzdržanih, dok je za usvajanje ustavnih izmjena potrebna podrška najmanje 54 poslanika.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić (NSD) kazao je da će o ovom pitanju biti nastavljeni razgovori između predstavnika Vlade, parlamentarne većine i opozicije.

“Kao što vidite iz samog glasanja da nemamo dvotrećinsku većinu, neophodnu za promjene Ustava, a da u najavi imamo dodatne razgovore između predstavnika Vlade, parlamentarne većine i opozicije, sada dajem pauzu i o nastavku ćete biti obaviješteni”, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić (NSD).

Prethodno je Ustavni odbor, prije dva dana, predložio Skupštini da usvoji Vladin Predlog za promjenu Ustava, iako je većina članova tog odbora ocijenila da pojedine odredbe nijesu dovoljno jasno obrazložene.

Vlada je Predlog za izmjenu člana 103 Ustava Crne Gore, kojim se uređuje izbor Vlade, dostavila Skupštini 17. avgusta.

Predloženim izmjenama bilo bi propisano da predsjednik Crne Gore predlaže mandatara u roku od 30 dana od konstituisanja Skupštine, ali tek nakon prethodne provjere integriteta kandidata, u skladu sa zakonom, pišu VIjesti.

Istim odredbama predviđeno je da za mandatara ne može biti predložena osoba koja ne ispunjava zakonom propisane uslove provjere integriteta.

Nakon sprovedene provjere integriteta kandidata za članove Vlade, mandatar bi u Skupštini iznosio program i predlagao sastav Vlade. Ni za člana Vlade ne bi moglo biti predloženo lice koje ne ispunjava zakonom propisane uslove provjere integriteta.

O programu mandatara i predlogu za sastav Vlade Skupština bi odlučivala istovremeno.