Prema usvojenim izmjenama, osoba koja tokom obavljanja javne funkcije stekne, prenese ili prikrije imovinu čija je vrijednost u očiglednoj nesrazmjeri sa njenim zakonitim prihodima, a prelazi 50.000 eura, može biti osuđena na kaznu zatvora od šest mjeseci do pet godina

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici Skupštine Crne Gore jednoglasno su podržali Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.

Jedna od najznačajnijih novina jeste uvođenje krivičnog djela nezakonitog bogaćenja u vezi sa vršenjem javne funkcije.

Prema usvojenim izmjenama, osoba koja tokom obavljanja javne funkcije stekne, prenese ili prikrije imovinu čija je vrijednost u očiglednoj nesrazmjeri sa njenim zakonitim prihodima, a prelazi 50.000 eura, može biti osuđena na kaznu zatvora od šest mjeseci do pet godina, prenose Vijesti.

U slučajevima kada vrijednost takve imovine prelazi 100.000 eura, predviđena je kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina.

Izmjenama Krivičnog zakonika uvodi se i novo krivično djelo – teški govor mržnje. Kako je navedeno, “ko javno ispoljava mržnju prema grupi ili članu grupe po osnovu nacionalne ili etničke pripadnosti, rase, vjeroispovijesti, državljanstva, političkog ili drugog ubjeđenja, pola, jezika, boje kože, društvenog položaja, profesionalne orijentacije, porijekla, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta ili drugog ličnog svojstva, na način koji može dovesti do nasilja ili izazvati mržnju”, može biti kažnjen zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Ukoliko je djelo izvršeno prema licu koje obavlja posao od javnog značaja, zaprijećena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Novim izmjenama obuhvaćeno je i pitanje nezastarijevanja krivičnog gonjenja i izvršenja kazne za seksualno zlostavljanje djece. Takođe, rodno motivisano ubistvo uvrštava se u najteži oblik ubistva, dok se za učinioce krivičnih djela sa elementima nasilja predviđa obavezni psihosocijalni tretman.

Izmjene donose i veću krivičnopravnu zaštitu novinara, ljekara, prosvjetnih radnika i drugih osoba koje obavljaju poslove od javnog značaja, kao i strože kazne za napade na zdravstvene radnike. Pooštravaju se i kazne za nedozvoljeno držanje, nošenje i proizvodnju oružja, pišu Vijesti.

Pored izmjena Krivičnog zakonika, poslanici su usvojili i Predlog zakona o unutrašnjim poslovima, Predlog zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije, kao i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti.

Podršku su dobili i Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Predlog zakona o dopuni Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, kao i Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima.