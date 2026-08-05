Marović je uhapšen u decembru 2015. godine, a nakon šest mjeseci provedenih u pritvoru pušten je na slobodu 17. maja 2016.

Izvor: MN Press/arhiva

Bivši visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović za manje od dva i po mjeseca postaće slobodan čovjek i moći će bez prepreka da iz Beograda doputuje u Crnu Goru.

Kako navodi portal E , apsolutna zastara zatvorske kazne od tri godine i devet mjeseci nastupiće 10. oktobra. Marović je na tu kaznu osuđen presudom Višeg suda u Podgorici u septembru 2016. godine.

Iako je crnogorsko Ministarstvo pravde tokom godina u više navrata tražilo od nadležnih organa Srbije njegovo izručenje, ti zahtjevi nijesu urodili plodom. Zahvaljujući tome, Marović je ostao van domašaja crnogorskih pravosudnih organa i u Srbiji je najprije dočekao zastaru jednogodišnje zatvorske kazne koja je bila određena kao zamjena za neplaćenu novčanu kaznu od 1,1 milion eura. Ta kazna zastarjela je u junu 2021. godine, dok će, kako piše E portal, pet godina kasnije zastarjeti i kazna od tri godine i devet mjeseci zatvora.

Marović je uhapšen u decembru 2015. godine, a nakon šest mjeseci provedenih u pritvoru pušten je na slobodu 17. maja 2016.

Još 2016. godine sa Specijalnim državnim tužilaštvom zaključio je dva sporazuma o priznanju krivice za organizovanje kriminalne grupe. Tim sporazumima priznao je odgovornost i prihvatio kaznu zatvora od tri godine i devet mjeseci, obavezu da državi uplati 1,1 milion eura, kao i dodatnih 100.000 eura u humanitarne svrhe.

Sporazumi su obuhvatali osam budvanskih afera koje su se odnosile na namještanje poslova pojedinim kompanijama.

U junu 2025. godine Marović je snimljen kako šeta beogradskim Vračarom, objavio je N1, uz fotografiju koja je tada izazvala veliku pažnju javnosti, piše portal E .

Zahtjeve za njegovo izručenje Ministarstvo pravde Crne Gore slalo je i dok je na njegovom čelu bio Zoran Pažin, kao i u mandatu aktuelnog ministra Bojana Božovića. Posljednja urgencija upućena je Ministarstvu pravde Srbije u maju 2025. godine, pozivajući se na ranije zvanične zahtjeve, ali odgovora nije bilo.

Beograd nije bio utočište samo za Svetozara Marovića, već i za njegovog sina Miloša Marovića, kojeg su crnogorske vlasti takođe potraživale radi izdržavanja jednogodišnje zatvorske kazne zbog malverzacija u jednom od budvanskih predmeta.

Nakon što je nastupila apsolutna zastara, Interpol u Podgorici povukao je međunarodnu potjernicu za Milošem Marovićem.