"List nepokretnosti je jasan. Crna Gora je vlasnik kompleksa Kruševac, više od 1.000 m² dvorca u kojem je smješten Muzej savremene umjetnosti i gotovo 35.000 m² pripadajućeg zemljišta koje sada čini park"

Izvor: Predsjednik Crne Gore

,,Riječ je o zaštićenoj kulturnoj baštini, javnom prostoru i imovini višemilionske vrijednosti", saopštio je predsjednik države Jakov Milatović.

Ističe da Ustav nalaže njenu zaštitu, a Zakon o zaštiti kulturnih dobara izričito propisuje da se nepokretno kulturno dobro u državnoj svojini ne može otuđiti.

Izvor: Kabinet predsjednika CG

,,Park u kojem se igraju naša djeca i dvorac koji pripada cijeloj Crnoj Gori ne mogu postati privatno vlasništvo pojedinaca. Građani su poslanicima dali mandat da štite javni interes i državnu imovinu. Posebnu odgovornost imaju oni koji su povjerenje dobili obećanjima da će zaustaviti višedecenijsku praksu davanja državne imovine privilegovanim pojedincima. Sjutra imaju priliku da to obećanje ispune", poručio je.

Kazao je da zato poziva poslanike da ne usvoje ovaj zakon i da sačuvaju dvorac i park kao imovinu svih građana Crne Gore.