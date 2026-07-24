Iz Kabineta ističu da usvojene zakonske izmjene predviđaju prenos dvorca „Kruševac“ u Podgorici, zajedno sa pripadajućim zemljištem, u privatnu svojinu potomaka dinastije Petrović Njegoš.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića uputio je Zaštitnici imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojani Ćirović dopis kojim traži hitno preduzimanje pravnih mjera radi zaštite državne imovine uoči ponovnog glasanja u Skupštini o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš.

U dopisu se podsjeća da je predsjednik države, koristeći ustavno ovlašćenje, vratio Skupštini na ponovno odlučivanje zakon koji je usvojen 1. juna.

„S obzirom na to da je u Skupštini Crne Gore zakazana sjednica na čijem je dnevnom redu ponovno glasanje o navedenom zakonu, ovim putem Vam se obraćamo sa inicijativom i urgencijom da, u okviru svoje zakonske uloge zaštitnika imovine države, blagovremeno pripremite sve neophodne pravne mehanizme za hitnu reakciju i zaštitu imovine i imovinskih interesa države Crne Gore“, navodi se u dopisu, kako je saopštila Služba predsjednika Crne Gore.

Iz Kabineta ističu da usvojene zakonske izmjene predviđaju prenos dvorca „Kruševac“ u Podgorici, zajedno sa pripadajućim zemljištem, u privatnu svojinu potomaka dinastije Petrović Njegoš.

„Ovakvo rješenje direktno je suprotno: članu 78 stav 2 Ustava Crne Gore, kojim je utvrđena ustavna obaveza države da štiti prirodnu i kulturnu baštinu; članu 42 stav 1 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, kojim je izričito propisano da se nepokretno kulturno dobro u državnoj svojini ne može otuđiti; opštem režimu zaštite državne imovine i načelu vladavine prava (član 1 Ustava Crne Gore)“, ističe se u dopisu.

Kabinet predsjednika ukazuje i na praksu Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), za koju navodi da potvrđuje obavezu država da štite kulturnu baštinu i druga dobra od posebnog javnog interesa.

„Princip margine procjene i javnog interesa: ESLJP u svojoj praksi utvrđuje da države imaju puno pravo i pozitivnu obavezu da štite svoju kulturnu baštinu i dobra od opšteg interesa, te da konvencijski standardi (Član 1 Protokola 1 uz Evropsku konvenciju) ne nameću državi obavezu da otuđuje ili vraća istorijska dobra u privatne ruke ako to šteti javnom dobru i opštoj dostupnosti kulture. Zaštita integriteta javnih institucija: Praksa potvrđuje da interesi građana i institucija kulture (poput muzeja u dvorcu 'Kruševac') moraju imati primat nad privatnim pretenzijama na objekte istorijskog značaja“, navodi se u dokumentu.

U dopisu se naglašava da je Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa zakonski zastupnik države zadužen za zaštitu njene imovine, zbog čega Kabinet predsjednika smatra da je neophodno da taj organ preduzme sve raspoložive pravne radnje radi zaštite državnih interesa.

„Molimo Vas da nas, u skladu sa svojim ovlašćenjima, obavijestite o preduzetim radnjama i planiranim pravnim koracima povodom ovog pitanja“, zaključuje se u dopisu.