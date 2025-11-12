“Davanje dvorca na Kruševcu u privatnu svojinu otvora mogućnost da ista ili druge dinastije zatraže sličan tretman u odnosu na državne objekte, što bi bilo neopravdano i štetno po državni interes”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predložene izmjene i dopune Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš predstavljaju neodgovoran odnos prema državnim resursima i nastavak prakse njihovog umanjenja i arčenja na štetu svih građana, saopštili su iz Kabineta Predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Kako navode, predloženim izmjenama predviđa se da se dvorac na Kruševcu u Podgorici, sa pripadajućim zemljištem, prenese u svojinu potomaka dinastije Petrović Njegoš.

“Dvorac „na Kruševcu“ ima poseban značaj za kulturni identitet Podgorice i Crne Gore. U njemu je ustanova kulture, Muzej savremene umjetnosti Crne Gore, što dodatno potvrđuje njegovu vrijednost za sve građane. Njegovo prenošenje u privatno vlasništvo bilo bi suprotno principima očuvanja kulturne baštine i odgovorne politike upravljanja imovinom”, ističe se u saopštenju.

Dodaju da odnos države prema dinastiji Petrović Njegoš koji je predstavljen u ranijem zakonskom rješenju iz 2011. godine, kojim je potomcima dinastije obezbijeđena izgradnja porodične kuće na Cetinju površine do 300 m² sa pripadajućim zemljištem do 5000 m², kao i stan u Podgorici površine do 130 m², predstavlja pravičnu, dostojanstvenu i održivu mjeru reparacije, te da je time država već pokazala poštovanje prema potomcima dinastije, a da pritom nije narušila javni interes.

“Davanje dvorca na Kruševcu u privatnu svojinu otvora mogućnost da ista ili druge dinastije zatraže sličan tretman u odnosu na državne objekte, što bi bilo neopravdano i štetno po državni interes”, zaključuje se u saopštenju.