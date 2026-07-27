Predlog je dostavljen Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore na dalje postupanje.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je Skupštini Crne Gore predlog da Jovo Đonović bude izabran za člana Fiskalnog savjeta Crne Gore. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore dostavio je predsjedniku listu kandidata koji ispunjavaju uslove za člana Fiskalnog savjeta.

Kao i tokom prethodnih postupaka izbora člana Fiskalnog savjeta, predsjednik Milatović obavio je intervjue sa kandidatima, nakon čega je, u skladu sa članom 27c stav 7 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, predložio Jova Đonovića. Predlog je dostavljen Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore na dalje postupanje.