Predlog je dostavljen Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore na dalje postupanje.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je Skupštini Crne Gore predlog da Jovo Đonović bude izabran za člana Fiskalnog savjeta Crne Gore. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore dostavio je predsjedniku listu kandidata koji ispunjavaju uslove za člana Fiskalnog savjeta.
Kao i tokom prethodnih postupaka izbora člana Fiskalnog savjeta, predsjednik Milatović obavio je intervjue sa kandidatima, nakon čega je, u skladu sa članom 27c stav 7 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, predložio Jova Đonovića. Predlog je dostavljen Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore na dalje postupanje.