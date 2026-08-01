Sekretar za prostorno planiranje upozorava da će zbog neusvajanja Programa uređenja prostora biti odloženi brojni infrastrukturni projekti i postupci eksproprijacije

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Neusvajanje Programa uređenja prostora sa Programom urbane sanacije za 2026. godinu odložiće početak realizacije brojnih infrastrukturnih projekata u Podgorici i usporiti razvojne planove u pojedinim djelovima grada, saopštio je sekretar za prostorno planiranje Gavrilo Vuković, prenosi portal Dan.

Kako navodi Dan, Skupština Glavnog grada nije dala saglasnost na jedan od najvažnijih godišnjih planskih dokumenata. Za Program je glasalo 25 odbornika, dok je protiv bilo 30 odbornika DNP-a, DPS-a, SEP-a, Evropskog saveza, Preokreta i odbornica GP URA Milena Vuković.

Vuković je pojasnio da će projekti koji su već započeti, kao i oni za koje su obezbijeđeni projekti, sprovedene javne nabavke ili zaključeni ugovori, biti nastavljeni planiranom dinamikom, ali da bez usvajanja Programa neće biti moguće pokretati značajan broj novih investicija.

Posebno je, kako prenosi Dan, upozorio na problem eksproprijacije zemljišta, navodeći da bez blagovremenog sprovođenja tih postupaka nije moguće graditi nove saobraćajnice, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, parkove, trgove, biciklističku infrastrukturu i druge objekte od javnog interesa.

On je istakao da Program uređenja prostora predstavlja ključni dokument kojim se povezuju prostorno planiranje i realizacija investicija, te da njegovo neusvajanje ne znači potpunu obustavu razvoja grada, ali značajno usporava planirane projekte.

Kako prenosi portal Dan, Vuković očekuje da će Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice uprkos tome u najvećoj mjeri realizovati plan rada za ovu godinu, zahvaljujući ranije pripremljenoj projektnoj dokumentaciji i započetim kapitalnim projektima.

Direktorica Direkcije za imovinu Milica Kadović upozorila je da zbog neusvajanja Programa neće biti moguće pokretati nove postupke eksproprijacije, dok je direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Bajko Vučićević poručio da Agencija neće obustaviti rad jer je njen program rada za 2026. godinu usvojen.