U pitanju je rata od 437.330 eura koja dospijeva za period od 1. januara 2026. godine do 31. decembra 2026. godine. Namjera Glavnog grada je pretočena u skupštinsku odluku i o njoj će se izjasniti odbornici na sjednici gradskog parlamenta 29. jula.

Izvor: MONDO

Glavni grad je i ove godine planirao da preuzme dio duga po osnovu kredita koji je Vodovod prije 13 godina uzeo za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže i proširenje sistema vodosnadbijevanja na teritorijama opštine Tuzi i Zeti, piše Dan.

U pitanju je rata od 437.330 eura koja dospijeva za period od 1. januara 2026. godine do 31. decembra 2026. godine. Namjera Glavnog grada je pretočena u skupštinsku odluku i o njoj će se izjasniti odbornici na sjednici gradskog parlamenta 29. jula.

Istorija ovog zaduženja kreće 10. maja 2013. godine kada je Skupština Glavnog grada dala saglasnost na odluku o kreditnom zaduženju Vodovoda za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže i proširenje sistema vodosnadbijevanja kod tadašnjeg Investiciono razvojnog fonda Crne Gore u iznosu od 3.500.000 eura. Za kredit su odobrene dvije godine grejs perioda, rok otplate je deset godina. Ovu odluku Skupština je izmijenila 30. jula 2020. godine i na osnovu nje je promijenjen rok otplate sa 10 na 13 godina i sedam mjeseci. Nakon toga Skupština je 27. i 28. decembra 2021. godine dala saglasnost na izmjenu kamatne stope odnosno smanjenja sa šest na 3,5 odsto, kao i saglasnost da gradonačelnik, u ime osnivača potpiše mjenice, ovlašćenja i ugovor o jemstvu za izmjenu uslova kreditnog zaduženja u cilju sniženja kamatne stope.

Potom je Vodovod 21. marta 2022. godine zaključio Ugovor o kreditu sa Investiciono ­razvojnim fondom u iznosu od 1.850.000, sa rokom otplate do 31.01. 2027. godine i fiksnom kamatnom stopom od 3,5 odsto na godišnjem nivou. Namjena ovog kredita je refinansiranje, tačnije zatvaranje kredita iz 2013. godine, prenosi Dan.