Glavni grad Podgorica pozvao je građane da učestvuju u javnoj konsultaciji povodom planirane rekonstrukcije Trga nezavisnosti i iznesu svoje stavove, sugestije i prijedloge.

Izvor: MONDO

Iz Glavnog grada ističu da će odgovori građana biti značajni za oblikovanje budućeg izgleda jednog od najvažnijih gradskih prostora.

“Vaši odgovori pomoći će u oblikovanju projekta rekonstrukcije, ali i predstavljati važnu osnovu za budući razvoj centralne gradske zone. Izdvojite nekoliko minuta, popunite anketu i doprinesite da Trg nezavisnosti postane pristupačniji, zeleniji i prijatniji prostor za sve”, navode iz Glavnog grada.

Cilj konsultacije je da se kroz uključivanje javnosti prikupe mišljenja koja će doprinijeti kreiranju funkcionalnijeg i savremenijeg prostora u centru Podgorice.