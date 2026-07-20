Na ovu ideju došli su nakon što je planirano natkrivanje postojećeg otvorenog olimpijskog bazena što bi značilo da grad ostaje bez ovog sadržaja.

Izvor: PG BIRO/ PROMO

Sekretarijat za sport zajedno sa upravom Glavnog grada traži najbolju lokaciju budućeg otvorenog bazena u Podgorici jer ne možemo dozvoliti da Podgorica kao administrativni, kulturni i studentski centar ostane bez otvorenog bazena, saopštio je za "Dan" Darko Nikčević, sekretar za sport.

Na ovu ideju došli su nakon što je planirano natkrivanje postojećeg otvorenog olimpijskog bazena što bi značilo da grad ostaje bez ovog sadržaja.

"Ja bih volio da otvoreni bazen budu u sklopu postojećih jer mislim da je to dobra lokacija. Stari sistem je bio mnogo bolji od našeg. Svuda u okruženju otvoreni bazeni su uz rijeke zbog mnogo stvari - ekonomičnosti, funkcionalnosti. Kada su jedna cjelina mogu da se koriste zajedničke svlačionice, pumpe" kazao je Nikčević.

Nikčević kaže da su najbliži ideji da to budu u okviru kompleksa Sportskog centra.

"Poslali smo dopis Sportskim objektima i tražili stav preduzeća jer postoji ugovor ranije potpisan između ovog preduzeća i Košarkaškog saveza Crne Gore. U tom ugovoru ne nalazi se lokacija na kojoj su sada padel tereni, a na kojoj je nekada bio otvoreni bazen. Kao da ta parcela nije pokrivena tim ugovorom. Zbog toga smo od Sportskih objekata tražili da nam pošalju zvaničan stav jer ako ona nije predmet ugovor možda bi mogla biti najbolja lokacija za budući sadržaj. Tamo već postoje tribine. Smatram da ne treba da to bude samo bazen već manji bazenski kompleks sa obaveznim bazenom za neplivače jer taj sadržaj nemamo" rekao je Nikčević.

On dodaje da bi makar u ovoj godini mogli imati lokaciju kako bi mogli završavati dokumentaciju.

"Tehnika i školjka bazena nije ista za otvoreni i zatvoreni bazen. Ta tehnika na postojećem otvorenom bazenu je ispravna i mogla bi, kada se skine, da se iskoristi i postavi i za novi otvoreni bazen. Na taj način se značajno smanjuju troškovi" naveo je Nikčević.