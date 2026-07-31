Mujović kaže da gradska uprava ima konkretne rezultate i da je realizovala projekte koji su godinama bili samo obećanja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iako njegov Izvještaj o radu nije dobio podršku većine odbornika Skupštine Glavnog grada, gradonačelnik Saša Mujović za RTV Podgorica poručuje da ostavku neće podnijeti. Navodi da neusvajanje izvještaja nije posljedica njegovog rada, već političkih odnosa, te da nije želio da pravi kompromise radi funkcije.

„Da sam cijeli grad u zlato pretvorio ništa mi ne bi pomoglo da dobijem podršku onoliko koliko je trebalo da bi izvještaj bio prihvaćen”, naglasio je Mujović.

Tako gradonačelnik komentariše to što njegov izvještaj o radu nije dobio podršku većine odbornika, zahvaljujući glasovima DNP-a. Poručuje da nije htio da pravi kompromise zbog funkcije.

„Znate kako kažu, svako je kovač svoj sreće. Ja sam mogao da kažem da nađem način da taj izvještaj bude prihvaćen, mogao sam da sprovodim agendu Milana Kneževića, da odustanem od javnog interesa i tada bi izvještaj sigurno bio prihvaćen“, naveo je on.

Mujović ističe da je druga opcija bila napraviti neku vrstu koalicije sa dotadašnjom opozicijom i u tom slučaju bi njegova situacija juče bila pobjednička.

„Odustao sam, nisam prihvatio ni jednu ni drugu opciju, smatram da to ne bi bilo moralno, odgovorno prema biračima”, istakao je on.

Iako priznaje da je zbog takvog stava platio političku cijenu, gradonačelnik poručuje da ostavku neće podnijeti. Smatra da za to nema pravnog i moralnog osnova i dodaje da je spreman da sačeka eventualnu inicijativu za smjenu.

„Postoje određeni razlozi zbog kojih se ostavka podnosi, smatram da nisam napravio bilo kakav prekršaj iz zone onoga što bi trebalo da pokrene da se ispita ta moja odgovornost i da bi kao moralni čin trebalo da podnesem ostavku, naravno vladajuća koalicija ima mogućnost to da pokrene, najavili su tu mogućnost ja to vrlo spreman čekam”, poručio je Mujović.

Kao odgovor na tvrdnje da gradska uprava nije ostvarila dovoljno rezultata, Mujović navodi projekte koji su godinama bili samo dio razvojnih planova, a realizovani su ili započeti u njegovom mandatu.

„Dovoljno je da otvorite Strateški plan razvoja Podgorice. Od 2020. do 2025. Mi smo spram tog plana trebali uveliko da vozimo i Bulevarom Vojislavljevića i Veljka Vlahovića, trebali smo uveliko da skandiramo sa istočne tribine Stadiona pod Goricom, trebali smo da imamo u funkciji postrojenje u Botunu još 2025. godine, pa smo trebali da imamo Brskutsku ulicu čak 2020. godine, pa Centar za mlade sa smetnjama u razvoju 2022. i sve je to ostalo mrtvo slovo na papiru“, naveo je on.

Gradonačelnik je naglasio da je očišćen kanal Mareze koji 20 godina nije bio u funkciji, pokrenuti su radovi na Brskutskoj ulici, asfaltirano je oko 100 kilometara puteva, na pragu smo početka radova na trgu Božane Vučinić, sprovode se radovi na Jusovači, završen je Bulevar Veljka Vlahovića, izvode se radovi na Bulevaru Vojislavljevića, sanira se stadion Crvene stijene, sve ono što je prethodnim generacijama i garniturama bilo nezamislivo.

„To su stvari koje vam teško mogu oprostiti. Postoji jedna izreka koja kaže: „Ne postoji dobro djelo koje će ostati nekažnjeno.“ Mislim da to najbolje opisuje ono što se juče dogodilo“, kazao je on.

Uprkos neusvajanju izvještaja, Mujović ostaje pri stavu da je radio u interesu građana i poručuje da će nastaviti istim putem, bez obzira na političke posljedice.