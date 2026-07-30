Predloženim amandmanom mijenja se član 11 Predloga zakona tako što se u stavu 3, iza riječi „Vlade“ dodaje riječ „ne“, čime se jasno propisuje da jedna osoba ne može istovremeno biti potpredsjednik Vlade i ministar.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Milojko Spajić podnio je amandman na Predlog zakona o Vladi kojim se precizira da potpredsjednik Vlade ne može istovremeno obavljati funkciju ministra, čime je prihvaćena preporuka Venecijanske komisije, prenosi CdM.

Predloženim amandmanom mijenja se član 11 Predloga zakona tako što se u stavu 3, iza riječi „Vlade“ dodaje riječ „ne“, čime se jasno propisuje da jedna osoba ne može istovremeno biti potpredsjednik Vlade i ministar.

Kako se navodi u obrazloženju amandmana, izmjena je predložena radi usklađivanja sa preporukom Venecijanske komisije iz njenog Follow-up mišljenja, usvojenog na 147. plenarnoj sjednici održanoj 12. i 13. juna 2026. godine.

„Predloženim amandmanom vrši se sprovođenje preporuke Venecijanske komisije, koja je ukazala da riječi ‘može biti’ izazivaju nedoumice u vezi sa mogućnošću postojanja potpredsjednika Vlade koji nemaju status ministra“, navodi se u obrazloženju.

U obrazloženju se dodaje da je Komisija ukazala i na nejasnoće u vezi sa mogućnošću da potpredsjednik Vlade istovremeno obavlja funkciju ministra bez portfelja, piše CdM.

„Iz tog razloga vrši se preciziranje norme da potpredsjednik Vlade ne može biti ministar, čime se usvaja preporuka Venecijanske komisije“, zaključuje se u obrazloženju amandmana.