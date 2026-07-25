Premijer odgovorio na pitanje Borisa Bogdanovića o stambenom zbrinjavanju funkcionera, dok je opozicija kritikovala rekonstrukciju Vlade i broj ministara

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Premijer Crne Gore Milojko Spajić kazao je da nije dobio stan od države, kao ni bilo ko iz aktuelne vlasti. On je to saopštio odgovarajući na pitanje poslanika Demokrata Borisa Bogdanovića, prenosi portal CDM.

„Nisam dobio stan od države. Ni ja ni niko iz vlasti. To je znak da nema diskriminacije“, rekao je Spajić.

Bogdanović je prethodno pitao premijera da li je dobio stan od Vlade Crne Gore, kada je to bilo učinjeno, po kojoj cijeni, pred kojom komisijom i sa kojim obrazloženjem.

„Ovo pitam zato što su oni od države Crne Gore napravili zemlju u kojoj pitanje premijeru ne počinje sa: ‘Koliko si reformi izveo?’, već sa: ‘Šta si od države uzeo?’“, naveo je Bogdanović.

Tokom skupštinske rasprave Spajić je govorio i o racionalizaciji javne uprave, navodeći da je Evropska komisija tražila dodatno zapošljavanje oko 3.000 ljudi zbog potreba pregovaračkog procesa.

„Ostajemo pri racionalizaciji javne uprave, ali moramo pokriti funkcije koje su neophodne za pregovarački proces“, kazao je Spajić.

On je kritikovao i broj poslanika u Skupštini, navodeći da je parlament sa 81 poslanikom na oko 600.000 stanovnika jedna od glomaznijih institucija.

Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković ocijenio je da aktuelna Vlada prednjači po privilegijama i partijskom zapošljavanju.

Živković je pitao Spajića kako će povećanje broja ministara, potpredsjednika i državne administracije dovesti do efikasnije Vlade i bržeg ispunjavanja evropskih obaveza.

„Je li Vama ovo normalno? Vaša Vlada postala je najbrojnija u Evropi“, kazao je Živković.

On je ocijenio da se premijer nalazi u situaciji da mora da pravi kompromise unutar parlamentarne većine.

Spajić je tokom sjednice govorio i o korišćenju službenih avio-karata, navodeći da za vrijeme 44. Vlade nije dodijeljena nijedna besplatna funkcionerska avio-karta.

„Za vrijeme ove Vlade funkcioneri su imali nula besplatnih avio-karata“, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, prethodne vlasti podijelile su više od 100.000 besplatnih karata funkcionerima i osobama bliskim vlasti.

Spajić je uporedio poslovanje nekadašnjeg Montenegro Airlinesa i kompanije Air Montenegro, navodeći da nova nacionalna avio-kompanija posluje odgovornije i doprinosi razvoju turizma i ekonomije.

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić zatražio je podatke o poslovanju Montenegro Airlinesa i Air Montenegra, kao i informacije o broju i vrijednosti besplatnih avio-karata koje su kompanije dodjeljivale. Prenosi CDM.