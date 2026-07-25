Premijer poručio da za vrijeme 44. Vlade nije podijeljena nijedna besplatna karta Er Montenegra, dok opozicija traži odgovore o radu Vlade, koncesiji za aerodrome i ekonomskim pokazateljima

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Crne Gore Milojko Spajić danas odgovara na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj Premijerskom satu, a među glavnim temama su rekonstrukcija Vlade, poslovanje avio-kompanija, koncesija za aerodrome, spoljnotrgovinski deficit i državna politika.

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić pitao je Spajića o poslovanju nekadašnjeg nacionalnog avio-prevoznika Montenegro erlajnza i nove kompanije Er Montenegro, posebno o podjeli besplatnih avio-karata.

Spajić je odgovorio da tokom mandata 44. Vlade nijedna besplatna karta Er Montenegra nije dodijeljena funkcionerima.

„Prije 2020. godine DPS je podijelio preko 100 hiljada karata Montenegro erlajnza funkcionerima“, kazao je Spajić.

Predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković zatražio je od premijera objašnjenje kako će posljednja rekonstrukcija Vlade, kojom je povećan broj ministara, potpredsjednika i državne administracije, doprinijeti efikasnijem radu izvršne vlasti, ubrzanju evropskih integracija i poboljšanju životnog standarda građana.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović pitaće Spajića da li je dobio stan od Vlade Crne Gore, kada je dodijeljen, po kojoj cijeni i na osnovu kojeg obrazloženja.

Aerodromi i koncesija u fokusu

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović tražiće odgovore o razlozima zbog kojih su južnokorejski investitori povukli iz postupka dodjele koncesije za crnogorske aerodrome.

Predsjednik poslaničkog kluba Evropskog saveza Boris Mugoša tokom sjednice je proceduralno tražio da se premijer izjasni o tom pitanju.

„Vlada predlaže mjere, a Skupština o njima nije odlučivala. Vlada zatim traži da Skupština poništi oglas“, kazao je Mugoša.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić odgovorio je da će se o tome razgovarati unutar parlamentarne većine.

„Oni koji su bili protiv koncesija, a to je cijela opozicija, vide da koncesija nije realizovana“, rekao je Mandić.

Mugoša je poručio da za odluke mora postojati odgovornost, dok je Mandić istakao da će građani na izborima vrednovati rad vlasti.

Ekonomija, jezik i državna pitanja

Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša pitaće Spajića i kako komentariše rekordni spoljnotrgovinski deficit od 3,9 milijardi eura, kao i pad pokrivenosti uvoza izvozom.

Poslanica Demokratske narodne partije Jelena Kljajević zatražiće stav Vlade o mogućim izmjenama Ustava kojima bi srpski jezik postao službeni, kao i izmjenama Zakona o državnim simbolima kojima bi trobojka dobila status narodne zastave.

Poslanik Albanske alijanse Ilir Čapuni pitaće premijera o imenovanju načelnice Područne jedinice Uprave za nekretnine u Ulcinju, ukazujući na njeno ranije političko djelovanje i pitanje usklađenosti sa principima političke neutralnosti državnih službenika.

Poslanika SNP-a Bogdana Božovića interesuje da li Spajić smatra da je Anketni odbor za politički motivisana ubistva, napade na novinare i djelovanje takozvanih „crnih trojki“ opravdao svoje formiranje.

Poslanik Bošnjačke stranke Adel Omeragić pitaće o potrebi otvaranja nove faze društvenog dijaloga o suočavanju sa prošlošću i izgradnji povjerenja među građanima, dok će Mehmet Zenka u ime kluba DUA i Hrvatske građanske inicijative postaviti pitanje o radu Morskog dobra i mogućim izmjenama Zakona o morskom dobru.