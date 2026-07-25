Premijer i opozicija sukobili se oko ustavnih promjena, statusa zastave, spoljnotrgovinskog deficita i rekonstrukcije Vlade

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenose Vijesti, Jelena Kljajević tražila je odgovor da li će Vlada podržati izmjene Ustava i Zakona o državnim simbolima, dok je premijer Milojko Spajić uzvratio optužbama za saradnju sa DPS-om. Sjednicu su obilježile i rasprave o Anketnom odboru i spoljnotrgovinskom deficitu.

Kljajević: Trobojka i srpski jezik čekaju svoje mjesto u Ustavu

Portal vijesti prenosi da je poslanica Demokratske narodne partije (DNP) Jelena Kljajević premijeru Spajiću postavila pitanje da li će Vlada podržati izmjene Ustava kojima bi srpski jezik dobio status službenog, kao i izmjene Zakona o državnim simbolima koje bi trobojci dale status narodne zastave. Ona je upitala i da li će poslanički klub Pokreta Evropa sad (PES) podržati takvo rješenje.

Kljajević je, kako dalje navodi portal vijesti, ocijenila da su na pozicije došli ljudi koji nijesu doprinijeli borbi protiv Demokratske partije socijalista (DPS), već su, naprotiv, koristili privilegije tog režima.

"Ideologija DPS-a je preživjela smjenu tog režima. Kao i mnogo puta, veliki istorijski procesi i borba za slobodu vođena je pod trobojkom. Ali, slobodarska trobojka ni šest godina nakon smjene vlasti nema status koji joj pripada", poručila je Kljajević, dodajući da predlog o dopuni Ustava nije dobio podršku da se nađe na dnevnom redu.

Prema riječima poslanice DNP-a, koje prenosi portal vijesti, zajednica koja govori srpskim jezikom je najbrojnija u Crnoj Gori, ali važeći Ustav taj jezik ne priznaje kao službeni. Ona je podsjetila i da je njena partija zbog ovih zahtjeva ranije napustila Vladu.

Spajić: Strategija "4D šaha" radi progurivanja srpskog jezika

Odgovarajući na pitanje, premijer Spajić je, prenosi portal vijesti, ocijenio da je riječ o veoma bitnom pitanju za građane, ali je ujedno uputio i oštru repliku Kljajević.

"Dugo sam se pitao zašto ste ušli u koaliciju sa DPS-om, SEP-om i drugima. Danas shvatam da ste se infiltrirali u neprijateljske redove da biste dobili dvotrećinsku podršku u parlamentu za izmjene Ustava od gospode iz Demokratske partije socijalista. Vodite politiku 4D šaha da biste, u stvari, sa njima progurali srpski jezik kao službeni. Ja vam na takvoj strategiji čestitam", rekao je Spajić, kako prenosi portal vijesti.

Kljajević mu je odgovorila da joj je žao što premijer, kako je navela, istrajava na obmani građana, podsjećajući da je i on sâm, prema njenim riječima, ranije glasao za DPS. Potpredsjednik Skupštine Boris Pejović (PES) potom je pročitao ustavnu odredbu prema kojoj su za izmjenu pojedinih odredaba Ustava potrebni referendum i tropetinska podrška birača, na šta je Kljajević odgovorila da ona ne traži izmjene, već dopune Ustava.

Anketni odbor: Spajić "apsolutno podržava" njegov rad

Portal vijesti dalje prenosi da je poslanik Socijalističke narodne partije (SNP) Bogdan Božović pitao premijera da li smatra da je Anketni odbor, koji se bavi politički motivisanim ubistvima, napadima na novinare i djelovanjem takozvanih "crnih trojki", do sada opravdao svoje formiranje.

Spajić je odgovorio da apsolutno podržava rad tog tijela. "To je prilika da se neke činjenice iznesu i da svjedoci, prije svega žrtve, iznesu poslanicima, ali i građanima, strahote koje su prošli, i podstaknu pravosudne organe da istraže te slučajeve. Smatram da je ljekovito za državu postojanje tog odbora", poručio je premijer, uz napomenu da izvršna vlast pruža punu podršku radu odbora, poštujući pritom podjelu vlasti.

Rasprava o spoljnotrgovinskom deficitu i autoputu

Kako dalje navodi portal vijesti, predsjednik poslaničkog kluba Evropskog saveza Boris Mugoša pitao je premijera da prokomentariše spoljnotrgovinski deficit, ukazujući da Crna Gora uvozi hranu u vrijednosti od 2,5 miliona eura.

Spajić je na to odgovorio šalom da "ChatGPT pokušava da nađe državu sa većim brojem poslanika po glavi stanovnika", ocijenivši da povećanje uvoza odražava povećanu potrošnju građana. Podsjetio je i na dinamiku izgradnje autoputa, poredeći tempo radova sa iskustvima Japana i Njemačke.

Mugoša je uzvratio da je ranije u parlamentu bilo više poslanika, ali i da su upravo poslanici birani od građana glasali za Spajića kao premijera. Uputio je premijeru i pitanje o razlozima šestomjesečnog odlaganja rekonstrukcije Vlade, ocjenjujući da premijer, prema njegovim riječima, više nema stvarnu većinu ni u Vladi ni u Skupštini.