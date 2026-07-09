Delegacija Evropske unije u Podgorici pozvala je sve političke aktere, a posebno Skupštinu Crne Gore, da bez odlaganja privedu kraju proces izmjena Ustava koji je usaglašen sa evropskim standardima i preporukama Venecijanske komisije.

Izvor: MONDO/ BALŠA JANKOVIĆ

Kako navode Vijesti, iz Delegacije EU pozdravili su inicijalno glasanje o ustavnim amandmanima u Skupštini, koje je u utorak obezbijeđeno najširim mogućim političkim konsenzusom.

"Ovo nije samo važna institucionalna prekretnica, već i jasan politički signal o sposobnosti i odlučnosti Crne Gore da sprovede reforme neophodne za odlučan napredak u završnoj fazi pregovora o pristupanju Evropskoj uniji", poručili su iz Delegacije.

Prema pisanju Vijesti, iz Delegacije ističu da su ustavni amandmani pripremljeni nakon opsežnih konsultacija i u dogovoru sa Evropskom komisijom, s ciljem jačanja zaštitnih mehanizama za nezavisnost pravosuđa i potpunog usklađivanja Crne Gore sa evropskim standardima i preporukama Venecijanske komisije.

"Takođe, omogućavaju usklađivanje sa zahtjevima EU u oblasti stabilnosti cijena, što je jedan od uslova za buduće države članice Evropske unije", kazali su iz Delegacije.

Dodaju i da završetak procedure usvajanja ustavnih amandmana predstavlja jedno od ključnih završnih mjerila u pristupnim pregovorima i da će biti važan pokazatelj političke posvećenosti Crne Gore njenom evropskom putu.

Kako prenose Vijesti, Ustavni odbor Skupštine juče je ovlastio ministra pravde Bojana Božovića da od Venecijanske komisije zatraži mišljenje o izmjenama Ustava koje se odnose na Sudski i Tužilački savjet. Zaključeno je i da će, ukoliko mišljenje Venecijanske komisije ne stigne u roku od 30 dana, koliko traje javna rasprava, Ustavni odbor i Skupština nastaviti proceduru usvajanja izmjena. Odbor je sa osam glasova usvojio tekst ustavnih amandmana, koji će se danas naći pred poslanicima na plenarnoj sjednici, nakon čega slijedi javna rasprava.