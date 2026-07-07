Predsjednik Vlade Milojko Spajić pozdravio je odluku "praktično svih" poslanika da pokrenu proces izmjene Ustava, "izmjene koja je jedna od posljednjih u nizu pregovora sa EU".
"Zajedno do istorijskog cilja", napisao je Spajić na mreži "Iks".
Pozdravljamo odluku praktično svih poslanika Skupštine Crne Gore da pokrenu proces izmjene Ustava, izmjene koja je jedna od posljednjih u nizu pregovora sa EU! Zajedno do istorijskog cilja pic.twitter.com/VAfuOxtYMH— Milojko Spajić (@MickeySpajic)July 7, 2026