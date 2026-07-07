Sjednica bi, kako je najavljeno, trebalo da počne u podne.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sjednica Skupštine na kojoj će se poslanici izjašnjavati o promjenama Ustava zakazana je za danas.

Sjednica bi, kako je najavljeno, trebalo da počne u podne.

Promjene Ustava predložila je Vlada, a kako bi one bile usvojene neophodno je da dobiju dvotrećinsku podršku u parlamentu.

Sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka organizovan u nedjelju uveče uz posredstvo Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, rezultirao je prihvatanjem većeg dijela platforme koju je opozicija početkom juna predložila članovima Skupštine Crne Gore. No, kako nezvanično saznaje Pobjeda iz više izvora, dogovor neće ostati samo na „pružanju ruke“, već će danas biti ovjeren posebnim sporazumom kojim se potvrđuju namjere obje strane.

"Vijesti" saznaju da Komisiju za provjeru bezbjednosnih smetnji u policiji neće obrazovati ministar unutrašnjih poslova, već Vlada na njegov predlog, i to uz pribavljeno mišljenje parlamentarnog Odbora za bezbjednost i odbranu (koje nije obavezujuće), a član tog tijela biće i predstavnik koji će biti imenovan na predlog glavnog specijalnog tužioca. Šef tajne službe moraće prvo da dobije odobrenje predsjednika Vrhovnog suda da bi prikupio određene podatke ili aminovao pojedine mjere nadzora - za koje dosad to nije bio u obavezi da radi.

To su, prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, neke od najznačajnih izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), koje su utvrđene na sinoćnjem sastanku vlasti i opozicije.