Cetinje je i ove večeri disalo kao jedno, uz muziku, osmijehe i energiju koja je spojila sve generacije

Izvor: Montenegro Beer Fest

Nakon spektakularnog otvaranja, drugo veče šestog izdanja Montenegro Beer Festa još jednom je pokazalo zašto ovaj festival iz godine u godinu okuplja hiljade posjetilaca i zauzima posebno mjesto na festivalskoj mapi regiona. Cetinje je i ove večeri disalo kao jedno, uz muziku, osmijehe i energiju koja je spojila sve generacije.

Veče je otvorio podgorički reper Random, koji je svojim prepoznatljivim stilom, iskrenom komunikacijom s publikom i energičnim nastupom postavio visoke standarde već na samom početku večeri, stvarajući atmosferu koja je bila savršena uvertira za nastavak festivalskog programa. Nakon njega na scenu je izašao legendarni Van Gogh, čiji su bezvremenski hitovi pretvorili festivalski prostor u veliki hor. Publika je od prvih taktova pjevala uglas, a emocije i snažna energija benda još jednom su potvrdile zašto njihov svaki nastup ostavlja poseban utisak.

Vidi opis Drugo veče VI Montenegro Beer Festa donijelo noć emocija, vrhunske muzike i uspomena za pamćenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Montenegro Beer Fest Br. slika: 12 12 / 12 AD

Atmosferu je potom dodatno podigao Anesthesia Band, koji je svojim prepoznatljivim zvukom i karakterističnom energijom raspjevao i rasplesao publiku i održao odličan ritam do samog finala večeri. Vrhunac drugog festivalskog dana uslijedio je izlaskom regionalne muzičke zvijezde Tonija Cetinskog, čiji je koncert obilježila snažna emocija, besprijekorna interpretacija i horsko pjevanje hiljada posjetilaca. Njegovi najveći hitovi ispraćeni su gromoglasnim aplauzima i prizorima koji najbolje oslikavaju ono što Montenegro Beer Fest predstavlja - zajedništvo, muziku i trenutke koji ostaju u sjećanju.

Drugo festivalsko veče dodatno je učvrstilo reputaciju Montenegro Beer Festa kao jednog od najznačajnijih ljetnjih događaja u Crnoj Gori. Emocije koje su obilježile nastupe, odlična organizacija i jedinstvena energija publike pokazali su da festival nastavlja da raste iz godine u godinu, pomjerajući granice festivalskog doživljaja.

Sa nestrpljenjem se očekuje završna noć festivala, koja će publici donijeti još jedan spektakl i još jedno veče ispunjeno vrhunskom muzikom, dobrom energijom i nezaboravnim trenucima!