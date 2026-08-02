U telefonskom razgovoru sa Donaldom Trampom, saudijski prestolonaslednik Muhamed bin Salman apelovao je na hitnu deeskalaciju kako bi se spriječio širi rat sa Iranom na Bliskom istoku.

Izvor: NBC/Printscreen

Saudijski prestolonaslednik Muhamed bin Salman u telefonskom razgovoru sa američkim predshednikom Donaldom Trampom poručio je da se mora učiniti sve kako bi se izbeglo širenje sukoba u regionu. O razgovoru je danas izvestila saudijska novinska agencija SPA.

Prioritet je dijalog

Prestolonaslednik je istakao da dijalog mora biti prioritet u smirivanju napetosti. Prema izvheštaju agencije, naglasio je važnost ulaganja "svih mogućih napora" u deeskalaciju, što bi otvorilo put prema diplomatskim rešenjima sa pozitivnim ishodima.

Dodao je da su takvi napori presudni za očuvanje regionalne bezbednosti i stabilnosti, čime bi se spruhečilo uvlačenje u širi sukob čije bi se posledice oshetile na regionalnom i međunarodnom nivou. Bin Salman i Tramp analizirali su i postojeću saradnju Saudijske Arabije i SAD, te razmotrili mogućnosti za njeno dalje jačanje.

Napetosti nakon vojnih udara

Telefonski razgovor usledio je nakon gotovo dve nedelje uzajamnih vojnih udara između SAD i Irana. Teheran je u tim napadima ciljao lokacije koje je opisao kao američke vojne objekte i opremu u više arapskih zemalja.

Pre izvještaja agencije SPA, američki portal Axios objavio je da je prestolonaslednik u razgovoru sa Trampom izrazio zabrinutost zbog najavljenih planova za nove vazdušne udare velikih razmjera na Iran.

Tramp je kasno sinoć izjavio da je otkazao planirane vojne udare. Kao razlog je naveo to što su Iran i "druge bliskoistočne zemlje" zatražili vreme za dovršetak okvira mirovnog sporazuma. Poručio je i da se toj obavezi pridružio Izrael.