Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da u što kraćem roku održi sjednicu da kojoj će utvrditi tekst amandmana na Ustav kako bi se Skupština o njima izjasnila u četvrtak, 9. jula u 17 časova.

Izvor: Youtube/Printscreen/Skupština Crne Gore

Poslanici Skupštine Crne Gore su danas usvojili predlog za promjenu Ustava kojima se uređuje sastav, izbor, mandat Sudskog i Tužilačkog savjeta.

Glasalo je 77 poslanika od kojih je 74 bilo za, a tri protiv predloga. Da bi bio pokrenut postupak za promjene Ustava potrebna su najmanje 54 glasa. Parlamentarna većina i opozicija postigle su u nedjelju uz posredovanje Delegacije Evropske unije u Podgorici politički dogovor o pokretanju procedure za izmjene Ustava Crne Gore. Nakon sastanka održanog uz posredstvo Delegacije EU, dvije strane danas su potpisale poseban sporazum kojim je potvrđen postignut dogovor.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da u što kraćem roku održi sjednicu da kojoj će utvrditi tekst amandmana na Ustav kako bi se Skupština o njima izjasnila u četvrtak, 9. jula u 17 časova.

Nezavisna poslanica Radinka Ćinćur kazala je da je važno da su svi pokazali da su na istom zadatku evropskih integracija.

“Nadam se da ćemo pokazari da smo na istom zadatku i izglasavanjem sudija Ustavnog suda, da ćemo istom većinom izglasati članove Fiskalnog savjeta i da ćemo shvatiti koliko su važniji svi ovi procesi od naših razlika”, kazala je Ćinćur.

Predsjednik DNP-a Milan Knežević kazao je da se nisu svi dogovorili.

“Da ja, gospodin Bojović i gospođa Kljajević nijesmo glasali što znači da smo jedina opozicija u ovom parlamentu i nemam nikakav problem da se nosim sa tom činjenocom. Ali samo da se napravi razlika da nijesmo svi glasali i da nećemo svi glasati jer bi to bilo jednoumlje. Nismo u Sjevernoj Koreji. Ja čestitam na svemu što se desilo u ova dva-tri dana, nadam se da će noćas biti neka večera kod Satlera i Feltena. Pošaljite im naše pozdrave”, kazao je Knežević.

Mandić je rekao da je želio da se poslanici danas izjasne o sudijama Ustavnog suda, ali da nisu imali dogovor.

“Vjerujem da ćemo već u petak moći da izaberemo sve nedostajuće sudije Ustavnog suda, članove Fiskalnog savjeta. Ide sve u dobrom pravcu. Crna Gora pokazuje snagu, složnost, dinamiku. Idemo naprijed”, rekao je Mandić.

Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović kazala je da će sjutra zakazati sjednicu tog skupštinskog tijela.

Na početku sjednice konstatovana je ostavka poslanika GP URA Miloša Konatara i započinjanje mandata poslanika Milete Radovanića.

Predstavnici vlasti i dijela parlamentarne opozicije potpisali su ranije danas Sporazum koji se zasniva na dogovoru postignutom uz posredovanje Delegacije Evropske unije (EU) u Podgorici, a kojim se, kako je saopšteno, definišu izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) i postizanje širokog dogovora oko imenovanja u Skupštini.

Potpisivanjem sporazuma su, kako je saopšteno na konferenciji za novinare predstavnika opozicije, stvoreni uslovi za pokretanje procedure za izmjene Ustava Crne Gore.

Lider Demokratske partije socijalista Danijel Živković kazao je da se već danas može glasati za otvaranje razgovora o izmjenama Ustava, a u narednih dva mjeseca ispuniti sve što je definisano sporazumom, dominantno do 31. jula, kada se završava redovno zasijedanje Skupštine.

“Dobro je da smo došli na drugačije pozicije od onih kada je vlast odbacila platformu”, rekao je Živković.

Prema njegovim riječima, Sporazum definiše izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i anb-u, postizanje širokog dogovora oko imenovanja u Skupštini, a prije svega u Fiskalnom i sudskom savjetu, Ustavnom sudu i Savjetu RTCG-a.

Sporazum predstavlja nastavak dogovora postignutog na sastanku vlasti i opozicije, a cilj je obezbjeđivanje potrebne dvotrećinske većine za početak postupka izmjene Ustava.