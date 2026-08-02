Ruska državljanka Ljudmila Turkova Konstantinovna (27) doputovala je u Beograd na nekoliko dana odmora, ali je njen boravak završen tragično. Istraga je, zahvaljujući snimcima nadzornih kamera i analizi mobilnog telefona, dovela do turskog državljanina K. E. (25).

Izvor: Kurir/Ana Paunković/društvene mreže

Ruska državljanka Ljudmila Turkova Konstantinovna (27) doputovala je u Beograd iz Istanbula 23. jula i odsjedala u iznajmljenom apartmanu na Savskom vencu. Nekoliko dana kasnije njen boravak u srpskoj prijestonici završio se tragično.

Poslednji put porodica ju je čula u noći između 25. i 26. jula, kada je majci javila da je izašla sa prijateljicama i da je sve u redu. Posle te poruke njen telefon je ugašen, a od tada joj se gubi svaki trag.

Snimci kamera postali ključni dokaz

Ključni dokaz u istrazi postali su snimci nadzornih kamera. Na njima se vidi kako Ruskinja zajedno sa turskim državljaninom K. E. (25), koji je osumnjičen za ubistvo, ulazi u jednu zgradu na Paliluli.

Nekoliko sati kasnije isti muškarac snimljen je kako iz objekta izlazi sam, vukući veliki kofer. Istraga sumnja da je u njemu bilo tijelo nesrećne djevojke, koje je potom bačeno u kanal Vizelj u Padinskoj Skeli.

Šta tvrdi tužilaštvo

Osumnjičeni je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i negirao je izvršenje krivičnog djela. Tužilaštvo ga, međutim, sumnjiči da je Ljudmilu namamio u svoj stan, gdje ju je, prema dosadašnjim rezultatima istrage, usmrtio gušenjem komadom odjeće obmotanim oko vrata.

Nakon toga je, kako se sumnja, tijelo spakovao u putni kofer, izneo ga iz zgrade i odbacio u kanal. Za njega je zatražen pritvor zbog opasnosti od bjekstva, mogućeg uticaja na svedoke, opasnosti od ponavljanja djela, kao i zbog težine krivičnog djela.

Telefon istražitelje doveo do osumnjičenog

Nestanak djevojke prijavljen je policiji 30. jula, pošto se nije vratila u apartman niti se javljala prijateljima i porodici. Tokom istrage istražitelji su analizom baznih stanica i podataka sa mobilnog telefona rekonstruisali njeno poslednje kretanje, što ih je dovelo do osumnjičenog. Nakon pronalaska tela identitet žrtve potvrđen je i na osnovu karakterističnih tetovaža.

Uhapšen na aerodromu

Policija je ubrzo locirala osumnjičenog na Aerodromu "Nikola Tesla", gde je pokušavao da napusti Srbiju. Uhapšen je neposredno prije ukrcavanja na let, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

U međuvremenu, tijelo Ljudmile Turkove pronađeno je u kanalu Vizelj, a prema dostupnim informacijama, ključnu ulogu u njegovom pronalasku imao je policijski pas tragač.