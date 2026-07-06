Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića pozdravio je, kako navodi, postignuti dogovor u vezi sa tehničkim izmjenama Ustava, koje predstavljaju važan korak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Očekuju da Skupština, na istoj sjednici, glasa i o izboru dvoje nedostajućih sudija Ustavnog suda.

“Važno je da ovaj posao bude završen bez novog odlaganja, kako Crna Gora ne bi propustila trenutak u kojem ima realnu šansu da završi pregovore i postane naredna članica EU”, navodi se u objavi Kabineta predsjednika Crne Gore na mreži X.