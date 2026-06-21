Vicepremijer Momo Koprivica poručio da će država iskoristiti sve pravne mehanizme kako bi osporila privatizaciju Telekoma iz 2005. godine

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada Crne Gore iskoristiće sve raspoložive pravne mogućnosti kako bi privatizaciju Telekoma Crne Gore iz 2005. godine proglasila ništavnom i pokrenula postupak za obeštećenje države zbog, kako tvrdi, nezakonitosti koje su pratile taj proces, prenosi RTV Podgorica.

To je u intervjuu za RTV Podgorica saopštio potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica, podsjećajući da je američki sud još 2011. godine dosudio odštetu od 95,2 miliona dolara zbog dokazane korupcije povezane sa privatizacijom Telekoma.

Koprivica je naveo da je država preko Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa preuzela krivično gonjenje u predmetu „Telekom“, nakon što je nadležni sud utvrdio da nije nastupila apsolutna zastara.

„Bili bismo i pravno odgovorni kada ne bismo iskoristili i posljednju mogućnost da zaštitimo interes građana, a to su istina, odgovornost, povraćaj onoga što državi pripada i poništenje štetnih poslova“, rekao je Koprivica.

On je podsjetio na rješenje Višeg suda u Podgorici prema kojem zastarjelost krivičnog djela primanja mita u vezi sa privatizacijom Telekoma nastupa tek 2036. godine.

„To je pobjeda prava i pobjeda težnje da korupcija ne bude nekažnjena“, ocijenio je Koprivica.

Prema njegovim riječima, sporno je i to što je, kako tvrdi, privatizacija realizovana uprkos negativnom mišljenju Tenderske komisije, koja je ponudu Mađar Telekoma ocijenila nepovoljnom.

Krajnji cilj države, kako je naveo, jeste pokretanje postupka za naknadu štete nastale prodajom kompanije koja je u tom periodu bila monopolista na tržištu telekomunikacija.

„Pravna država se ne gradi samo hapšenjima, već i vraćanjem onoga što je oteto u državni budžet. To je krajnja pobjeda pravde“, poručio je Koprivica.

Govoreći o političkim prilikama u Podgorici, Koprivica je ocijenio da izbor lidera Preokreta Srđana Perića za predsjednika Skupštine Glavnog grada ne može poremetiti odnose unutar Vlade, jer politički subjekti koji su ga podržali nijesu dio vladajuće većine na državnom nivou.

„Ako želimo da uspostavimo red, prije svega moramo poštovati datu riječ građanima“, zaključio je Koprivica.