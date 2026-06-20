Funkcioner PES-a poručio da više nema prostora za „skrivanje iza priče o prinudnoj upravi“

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore i funkcioner Pokreta Evropa sad Boris Pejović ocijenio je da je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović ostvario odlične rezultate na čelu Glavnog grada, prenosi CdM.

Pejović je istakao da to potvrđuje i izvještaj o radu gradonačelnika, te poručio da će biti zanimljivo vidjeti kako će se pojedini politički akteri odrediti prema tom dokumentu.

„Biće zanimljivi novi razlozi i obrazloženja od nekih političkih aktera da ne glasaju ovaj izvještaj ili budu uzdržani“, naveo je Pejović u objavi na društvenim mrežama, prenosi CdM.

On smatra da više nema prostora za, kako je rekao, skrivanje iza navodne odbrane od uvođenja prinudne uprave, te da će se uskoro jasnije pokazati odnosi među političkim partnerima u Podgorici.

Govoreći o prinudnoj upravi, Pejović je podsjetio da su taj mehanizam koristile i prethodne vlade u skladu sa zakonom, ocjenjujući da su pojedini akteri to pitanje sada koristili za opravdavanje, kako je naveo, problematičnih koalicija, prenosi CdM.