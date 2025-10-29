Napad na Pejovića i fotoreportera Pobjede, Steva Vasiljevića, dogodio se tokom uklanjanja spomenika četničkom vojvodi i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću.

Izvor: Printscreen RTS

Osnovno državno tužilaštvo u Beranama saopštilo je da je podnijelo optužni prijedlog Osnovnom sudu u Beranama protiv N.R. i M.R. zbog krivičnog djela prinuda na štetu fotoreportera portala Vijesti, Borisa Pejovića, 8. avgusta u selu Gornje Zaostro, u Beranama.

Napad na Pejovića i fotoreportera Pobjede, Steva Vasiljevića, dogodio se tokom uklanjanja spomenika četničkom vojvodi i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću.

Po dolasku novinarskih ekipa, više osoba trkom se uputilo prema njima, prijeteći im i otimajući foto-aparate i opremu.