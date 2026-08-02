Rasim Ljajić je prije nekoliko nedelja podnio ostavku na mjesto predsjednika Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS), potvrdio je. Novi predsjednik SDPS-a postao je Jug Radivojević, reditelj koji je donedavno bio potpredsednik stranke.

Izvor: Milan Rašić/MN Press

Kako je Rasim Ljajić rekao, podnio je ostavku kako bi se maksimalno posvetio obavezama u fudbalskom klubu Partizan čiji je predsjednik.

- Stranka mora da se sprema za izbore iako se još ne zna kada će biti izbori, ali će ih izvjesno biti. Zbog toga mislim da je poštenije da neko drugi preuzme ulogu predsjednika u stranci i posveti se kampanji jer ja zbog obaveza u Partizanu ne mogu tome u potpunosti da se posvetim - kaže Ljajić za "Blic".

Novi predsjednik Jug Radivojević

Dodao je da je na čelo SDPS-a došao Radivojević.

Inače, SDPS je nastala 2009. iz prvobitne Sandžačke demokratske partije, koju je još 1996. godine osnovao Rasim Ljajić, nakon izdvajanja iz Stranke demokratske akcije.

Ljajić je od početka bio na čelu ove partije, iako je paralelno obavljao različite ministarske funkcije.



Podsjećanja radi, u decembru 2022. Ljajić je izabran za potpredsednika JSD Partizan, a krajem 2024. godine došao je na čelo FK Partizan i od tada je zamrzao sve svoje funkcije u stranci.

Bez obzira na to što nije više predsjednik SDPS-a, Ljajić će ostati u stranci.

(Blic/MONDO)