Trojica pijanih kineskih državljana uhapšena su noćas na Novom Beogradu nakon filmske potjere i brutalnog fizičkog napada na policajce. Izmjereno im je čak do 2,10 promila alkohola u krvi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prave filmske i dramatične scene odigrale su se noćas u Vinogradskoj ulici na Novom Beogradu.

Trojica kineskih državljana u teškom pijanom stanju prvo su pokušala da pobjegnu policijskoj patroli, a kada su sačekani i zaustavljeni – uslijedio je opšti haos i fizički napad na službena lica.

Sve je počelo kada je policija primijetila "tojotu" koja se haotično kreće. Čim su primetili rotaciju i policiju, vozač "tojote" nabio je gas i dao se u sumanut bijeg kroz ulice Novog Beograda!

Nastao opšti haos: Vukao policajca za glavu i mlatio ga pesnicama!

Brzom reakcijom policije, vozilo je ubrzo satjerano u kraj i sustignuto. Međutim, umjesto da predaju dokumenta, izbezumljeni putnici su krenuli u brutalni obračun!

Čim su policajci prišli da provere identitet, jedan od Kineza je izleteo iz auta i silovito odgurnuo policajca. U isto vrijeme, drugi kineski državljanin napravio je potpuni skandal, s leđa je prišao drugom policajcu, obuhvatio ga oko struka, počeo divljački da ga vuče za glavu i iz sve snage udara pesnicama.

Uprkos žestokom otporu i napadu, pripadnici policije su uspjeli da savladaju podivljale napadače, stave ih pod kontrolu i sa lisicama na rukama sprovedu direktno u policiju.

Alkometar zakucao: Bili na ivici komatoznog stanja!

Na lice mjesta ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći koja je ukazala prvu pomoć napadnutim policajcima, nakon čega su hitno upućeni u zdravstvenu ustanovu na detaljne preglede kako bi se utvrdio stepen povreda.

Patrola saobraćajne policije odmah je podvrgla napadače alkotestiranju, a rezultati su šokirali i same policajce. Sva trojica su bila mrtva pijana, a alkometar je izmjerio nevjerovatnih 1,40, 1,60 i čak 2,10 promila alkohola u krvi.

O ovom nezapamćenom incidentu odmah je obaviještena Uprava za strance.

U toku je hitan postupak utvrđivanja identiteta osumnjičenih, nakon čega će slučaj preuzeti nadležno tužilaštvo radi podnošenja krivičnih prijava i daljeg procesuiranja.

(Telegraf/MONDO)