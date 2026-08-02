Prema njegovim riječima, namjera je da strateški resursi budu zaštićeni, odgovorno vođeni i iskorišćeni u interesu građana i države.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pokretanje postupka za osnivanje državne kompanije koja će upravljati nacionalnim internet domenom .me predstavlja korak ka uspostavljanju novog modela upravljanja ovim strateškim digitalnim resursom, saopštio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, prenose Vijesti.

On je naveo da Ministarstvo ekonomskog razvoja, nakon uspješnog doprinosa procesu evropskih integracija kroz privremeno zatvaranje sedam pregovaračkih poglavlja i potpunu realizaciju obaveza iz svoje nadležnosti, nastavlja sa reformama usmjerenim na zaštitu dugoročnih interesa države.

"Pokretanje postupka za osnivanje državne kompanije koja će upravljati nacionalnim internet domenom .me predstavlja važan korak ka vraćanju upravljanja jednim od najvrjednijih digitalnih resursa u ruke države. Time jačamo digitalni suverenitet Crne Gore, obezbjeđujemo veću kontrolu nad strateškim resursom i stvaramo uslove da koristi koje proizlaze iz upravljanja domenom u većoj mjeri ostanu u državi i budu usmjerene na njen dalji razvoj", istakao je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima, namjera je da strateški resursi budu zaštićeni, odgovorno vođeni i iskorišćeni u interesu građana i države.

"Cilj je da strateški resursi Crne Gore budu zaštićeni, odgovorno upravljani i stavljeni u funkciju javnog interesa. Samo takvim pristupom gradimo snažniju, moderniju i ekonomski sigurniju Crnu Goru", zaključio je Đeljošaj.

Vlada Crne Gore je prethodno saopštila da je na telefonskoj sjednici održanoj 31. jula usvojila Informaciju o modelu osnivanja akcionarskog društva od strateškog nacionalnog interesa koje će upravljati nacionalnim internet domenom ".me".