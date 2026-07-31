Iz Ministarstva navode da će novi mehanizam doprinijeti jačanju ekonomske bezbjednosti države i potvrditi opredijeljenost Crne Gore da razvija stabilan i konkurentan investicioni ambijent u skladu sa evropskim standardima.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Na 136. sjednici Vlada Crne Gore usvojila je Predlog za uspostavljanje efikasnog mehanizma provjere stranih direktnih investicija, čime je napravljen prvi korak ka donošenju sistemskog Zakona o provjeri stranih investicija, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja, prenosi CdM.

Iz Ministarstva navode da će novi mehanizam doprinijeti jačanju ekonomske bezbjednosti države i potvrditi opredijeljenost Crne Gore da razvija stabilan i konkurentan investicioni ambijent u skladu sa evropskim standardima.

„Ovim mehanizmom jačamo pravnu sigurnost i uspostavljamo transparentan sistem koji štiti strateške interese države, uz očuvanje otvorenosti Crne Gore za kvalitetne strane investicije“, kazao je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.

Predloženim zakonom predviđeno je da Ministarstvo ekonomskog razvoja bude centralni organ nadležan za provjeru stranih investicija, kao i kontakt tačka za saradnju sa Evropskom unijom. Istovremeno, biće formiran Savjet za provjeru stranih investicija, koji će davati mišljenja tokom postupka, piše CdM.

„Konačnu odluku donosi Vlada, na prijedlog Ministarstva i uz mišljenje Savjeta“, zaključili su iz Ministarstva ekonomskog razvoja.