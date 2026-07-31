Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su sedamnaestogodišnjeg maloljetnika osumnjičenog za razbojništvo, nakon što je, kako navode iz Uprave policije, u kratkom roku identifikovan i lociran.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Kako je saopšteno iz Uprave policije, sumnja se da je maloljetnik 28. jula ušao u prostorije jedne sportske kladionice u Podgorici, gdje je od zaposlenog, uz prijetnju nožem, zahtijevao da mu preda novac.

„Sumnja se da je maloljetnik 28. jula ušao u prostorije jedne sportske kladionice u Podgorici, gdje je od zaposlenog, uz prijetnju nožem, zahtijevao da mu preda novac, nakon čega mu je zaposleni predao oko 365 eura“, navode u saopštenju Uprave policije.

Iz policije ističu da su preduzimanjem operativno-taktičkih mjera i radnji na terenu brzo došli do osumnjičenog.

„Preduzimajući operativno-taktičke mjere i radnje na terenu, policijski službenici su u kratkom roku identifikovali i locirali osumnjičenog maloljetnika“, saopšteno je iz Uprave policije.

Nakon prikupljanja obavještenja, o slučaju je upoznat dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio hapšenje osumnjičenog.

„Od njega su prikupljena obavještenja, a o svemu je upoznat postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se maloljetnik liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo i sprovede na dalju nadležnost“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije dodaju da je za osumnjičenim maloljetnikom ranije bilo raspisano više lokalnih potraga.

„Takođe, za ovim maloljetnikom je bilo raspisano više lokalnih potraga zbog sumnje da je izvršio krivična djela krađa i razbojništvo“, zaključuju u saopštenju.