Makron je kazao da je Crna Gora uspjela da odradi veliki posao u pregovorima s EU, poručivši da vjeruje u ujedinjenje Evrope.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Francuska ostaje uz Crnu Goru i nastavlja da je podržava u završnoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU) - poručio je juče s Cetinja predsjednik Francuske Emanuel Makron, koji je boravio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

To je prva posjeta nekog francuskog predsjednika Crnoj Gori u njenoj istoriji, zbog čega su crnogorski zvaničnici posebno istakli značaj Makronovog dolaska.

“Ovo je veliki dan za Crnu Goru i francusko-crnogorsko prijateljstvo”, kazao je šef države Jakov Milatović, koji je s Makronom na Cetinju održao konferenciju za novinare.

Milatović je rekao da odnosi dviju država imaju dubinu koja se ne mjeri samo diplomatskim kalendarom.

“Diplomatski odnosi između naših zemalja uspostavljeni su neposredno nakon priznanja Crne Gore na Berlinskom kongresu (1878. godine). Francuska je među prvima priznala nezavisnost Crne Gore”, podsjetio je on.

Milatović je naveo da danas, kad je Crna Gora najbliža članstvu u EU, podrška Francuske ima veliku vrijednost, dodajući da je cilj države da bude naredna članica te zajednice 2028. i poručujući da je uvjeren da će taj cilj uskoro biti ostvaren uz podršku Francuske.

Makron je kazao da je Crna Gora uspjela da odradi veliki posao u pregovorima s EU, poručivši da vjeruje u ujedinjenje Evrope.

“Mislim da je to velika prilika za region Zapadnog Balkana i cijelu Evropu”, ocijenio je on.

Makron je rekao da Francuska ostaje uz Crnu Goru da je podržava u finalnoj fazi ka članstvu u Uniji.

“Želim da pozdravim veliki posao koji ste uradili zajedno s premijerom i Vladom. Ostvarili ste reforme, zatvorili ste sva ta poglavlja. Smatram da Evropa treba da bude ujedinjena, Francuska ostaje uz vas da vas podrži”, istakao je on.

Na pitanje novinara da li izbori u Francuskoj naredne godine i drugim članicama EU mogu uticati na učlanjenje Crne Gore u tu zajednicu, Makron je odgovorio da ne može predvidjeti rezultate izbora, te da je važno da Crna Gora nastavi reforme i kontakte sa svim političkim akterima i članicama.

“Ali je važno da vjerujete u sebe”, poručio je predsjednik Francuske.

Milatović je replicirao riječima da “mi vjerujemo u sebe”.

“Ja vjerujem u Crnu Goru kao 28. članicu EU 2028. Uradili smo puno”, naveo je on.

Predsjednik Crne Gore je dodao da je zemlja dobila povjerenje svih članica i da je signal tog povjerenja i današnji samit EU-Zapadni Balkan koji se održava u Tivtu.

“Siguran sam da je ovaj samit svojevrsna politička prekretnica i pečat koji dobijamo od najvažnijih partnera iz EU koji vjeruju u naš uspjeh”, ocijenio je Milatović.

Tokom Makronove posjete, predstavnici vlasti Crne Gore i Francuske potpisali su na Cetinju - u prisustvu francuskog predsjednika i crnogorskog premijera Milojka Spajića - više sporazuma, među kojima i Memorandum o razumijevanju u vezi sa zajedničkom strategijom usmjerenom na podizanje svijesti o proširenju EU.

Memorandum su parafirali ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i francuski ministar za Evropu i inostrane poslove Benžamin Hadad.

Iz Vlade je saopšteno da je tim dokumentom potvrđena “snažna posvećenost dviju zemalja evropskoj budućnosti Crne Gore i daljem jačanju saradnje u promovisanju procesa proširenja EU”.

Ugovor za projektovanje i izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, potpisali su ministarka javnih radova Majda Adžović i zamjenik generalnog direktora kompanije Bouygues Batiment Internationel Kristof Peti.

“Riječ je o jednom od najvećih zdravstvenih infrastrukturnih projekata u državi, vrijednom najmanje 313 miliona eura, čiji se završetak realizacije očekuje 2031”, rekli su iz izvršne vlasti.

Memorandum o razumijevanju za razvoj dionice A2-2 Jadransko-jonskog puta potpisali su Milan Ljiljanić, generalni direktor Monteputa, i Benoa Lanž, direktor za razvoj kompanije Bouygues Travaux Public.

Iz Vlade su pojasnili da se ovim dokumentom dvije strane saglašavaju da sarađuju na pripremi studije izvodljivosti projekta i daljih koraka u skladu sa studijom, na bazi potpisanog međuvladinog sporazuma.

“Dionica A2-2 auto-puta, kao dio Jadransko-jonskog auto-puta, jedna je od ključnih komponenti Master plana strateških auto-puteva Crne Gore”, istakli su iz Vlade.

Potpisan je i aneks Okvirnog sporazuma o neobavezujućoj kreditnoj liniji između Francuske razvojne agencije (AFD) i Crne Gore i potvrda o drugom odobrenom kreditu između AFD-a i Crne Gore u iznosu od 100 miliona eura. Potpisnici su Novica Vuković, ministar finansija Crne Gore, i Bertran Valkener, zamjenik generalnog direktora AFD-a.

Kako su pojasnili iz izvršne vlasti, druga tranša aranžmana predstavlja nastavak saradnje uspostavljene 2024, kad je između Ministarstva finansija i AFD-a zaključen kreditni aranžman za podršku reformama u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, u iznosu od 50 miliona eura.

Novi aranžman podržava dalju realizaciju reformi usmjerenih na unapređenje upravljanja otpadom, razvoj obnovljivih izvora energije, održivo upravljanje šumama, smanjenje zagađenja i jačanje klimatske otpornosti, u skladu s obavezama koje Crna Gora preuzima u procesu pristupanja EU, rekli su iz Vlade.

Tripartitni sporazum o partnerstvu potpisali su Vladimir Ivanović, izvršni direktor Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), zamjenik generalnog direktora Francuske agencije za razvoj (AFD) Bertran Valkener i generalni direktor EDF IN Sebastien Ruiz.

Ovim sporazumom, kako su kazali iz Vlade, uspostavlja se strateška tehnička saradnja usmjerena na modernizaciju distributivne elektroenergetske mreže u Crnoj Gori i jačanje kapaciteta za energetsku tranziciju.

“Sporazum je zaključen u okviru FEXTE programa tehničke pomoći AFD-a, a ukupna vrijednost grant podrške iznosi do 290.000 eura, uz mogućnost dodatne podrške za pripremu budućih investicionih aktivnosti”, saopšteno je iz Vlade.

Partnerstvo će, kako su dodali, omogućiti CEDIS-u pristup ekspertizi EDF grupe u oblasti upravljanja distributivnim sistemima, dok će realizacija projekta doprinijeti povećanju pouzdanosti i efikasnosti elektrodistributivnog sistema u korist građana i privrede Crne Gore.

“Potpisani sporazumi u oblasti zdravstva, finansija, infrastrukture, energetike i strateškog komuniciranja rezultat su uspostavljanja strateške saradnje i realizacije Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske, potpisanog 2025”, podsjetili su iz izvršne vlasti.

Makron je nakon potpisivanja sporazuma rekao da je mjesto zemalja Zapadnog Balkana prirodno u EU, a da je Crna Gora tim putem krenula odgovorno i odlučno posljednjih godina.

“Znam da ćete nastaviti naporno da radite. Mi ćemo tu biti uz vas, kako biste završili sve to”, poručio je Makron.

Premijer Milojko Spajić je kazao da Crna Gora i Francuska učvršćuju strateško partnerstvo i zajedno grade evropsku budućnost.

On je rekao da dvije države otvaraju novo poglavlje odnosa. Istakao je da Crna Gora 50 godina nije izgradila nijednu bolnicu, te da će univerzitetska biti najmodernija na Balkanu.

“Otvorili smo dijapazon saradnje koji je bilo nemoguće zamisliti prije dvije godine”, ocijenio je Spajić.