Lepa Lukić svojevremeno se zbog jednog pitanja pokupila i otišla iz emisije "Balkanskom ulicom", a detalje je otkrila upravo Vesna Dedić

Izvor: pritnscreen/youtube/AmiG Show

Voditeljka i spisateljica Vesna Dedić svojevremeno se prisjetila neprijatnog iskustva sa snimanja svoje emisije "Balkanskom ulicom", kada joj je gošća bila Lepa Lukić.

Kako je voditeljka otkrila, Lepa je pogrešno shvatila njenu namjeru, a to je dovelo do neviđenog skandala u to vrijeme.

"Lepa Lukić je napustila 'Balkansku'. Davno je to bilo. Snimali smo u hotelu 'Moskva'... Lepa je došla, lijepa kao lutka, u crnoj haljini, sa biserima, jer je znala da ide u emisiju koja ima jedan određeni nivo".

Skandal je nastao kada je Vesna pokušala da postavi pitanje o odnosu Lepe Lukić sa Silvanom Armenulić, što je pjevačica pogrešno shvatila kao aluziju na kockanje i poroke.

"Divno smo pričale nekih 20-25 minuta. Ja sam onda krenula da joj postavim pitanje o tome što se štampa bavila njenim odnosom sa Silvanom Armenulić i to sam počela sa: 'Štampa se vrlo često i vrlo nepravedno bavila...'. Ona me je tu prekinula i rekla: 'Slušaj, brate, da ti kažem, nije ti ovo emisija Od izvora dva kečića nego Balkanskom ulicom, ne ide da to pitaš, mnogo si glupa žena!'".

U odjavi emisije sam rekla da mi je žao što je Lepa napustila emisiju

Vesna je pokušala da se opravda, ali bezuspješno:

"Pokušala sam da joj objasnim i rekla sam: 'Lepa, nisam ništa o kockanju htjela da vas pitam', ali me je ona opet prekinula: 'Znam ja šta si ti htjela, glupa si voditeljka!'. Ona je otišla, a ja nisam znala šta da radim jer nisam imala dovoljno materijala za cijelu emisiju".

Vidi opis "Glupa si voditeljka": Ovo je zabranjeno pitanje zbog kog je Lepa Lukić poludjela i prekinula emisiju Jovana Tipšin i Lepa Lukić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: TV Pink/Printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir TV Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Pink/screenshot Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube/Lepa Lukic Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: TV Kurir Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Voditeljka je na kraju dodala kakve je posledice imao ovaj događaj, koji je u to vrijeme bio nezamisliv za televiziju:

"U odjavi emisije sam rekla da mi je žao što je Lepa napustila emisiju i zbog toga je nastao skandal jer to se tada nije dešavalo. To je čak završilo i u 'Utisku nedelje'. Posle godinu dana smo se srele Lepa i ja, i ja sam se tu zbunila i kažem joj: 'Lepa, ne znam šta da vam kažem'".

(Pulsonline.rs/MONDO)