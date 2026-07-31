Kontrole lica i plovila obavljane su od 7 do 16 časova, a tom prilikom utvrđeno je da šest osoba nije ispunjavalo zakonske uslove za upravljanje plovilima, niti za njihovo stavljanje u upotrebu.

Izvor: Uprava policije

Službenici Granične policije i inspektori Lučke kapetanije Bar sproveli su pojačanu kontrolu na Skadarskom jezeru, tokom koje su evidentirane nepravilnosti kod šest osoba koje su upravljale plovilima. Zbog utvrđenih prekršaja protiv njih će biti preduzete zakonom predviđene mjere.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, akciju su zajednički realizovali službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ – Stanice granične policije I Podgorica i inspektori Lučke kapetanije Bar, s ciljem unapređenja bezbjednosti plovidbe i sprečavanja nezakonitih aktivnosti na vodi.

Kontrole lica i plovila obavljane su od 7 do 16 časova, a tom prilikom utvrđeno je da šest osoba nije ispunjavalo zakonske uslove za upravljanje plovilima, niti za njihovo stavljanje u upotrebu.

„Navedenim licima će iz tih razloga biti izrečene sankcije iz nadležnosti rada Lučke kapetanije“, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije navode da se ovakve zajedničke aktivnosti sprovode kako bi se spriječili prekogranični kriminal i druge nezakonite radnje na vodi, ali i kako bi se provjerilo da li se poštuju propisi koji regulišu upravljanje plovilima i njihovu tehničku ispravnost.

„Kontrola obuhvata ispunjenost zakonskih uslova za upravljanje plovilima, kao i tehničke uslove koje plovila moraju ispunjavati kako bi se bezbjedno koristila za prevoz lica u saobraćaju na vodi“, navode iz Uprave policije.