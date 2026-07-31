Deset alpinista nestalo je u lavini na Brod Piku u Pakistanu, među njima i poznati Nirmal Purđa. Spasilačke ekipe su na terenu.

Izvor: Profimedia/Netflix/Courtesy Everett Collection

Deset međunarodnih alpinista nestalo je nakon što je lavina pogodila njihovu ekspediciju na planini Brod Pik na sjeveru Pakistana, saopštio je danas Alpski klub Pakistana.

Kako prenosi AP, među nestalima je i poznati alpinista Nirmal Purđa, Nepalac sa britanskim državljanstvom, koji je 2019. godine za 189 dana osvojio svih 14 najviših vrhova svijeta.

Spasilačke ekipe pokušavaju da pokrenu akciju potrage, a njeno sprovođenje zavisi od vremenskih i operativnih uslova.

Brod Pik visok je 8.047 metara i 12. je najviša planina na svijetu.

(N1/MONDO)