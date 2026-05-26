Iz Ministarstva vanjskih poslova poručili da pokušaji prebacivanja odgovornosti za rat u Ukrajini ne mogu promijeniti činjenicu da je sukob počeo vojnom agresijom Ruske Federacije

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore reagovalo je povodom navoda Ambasada Ruske Federacije u Crnoj Gori, poručujući da svaka nevina civilna žrtva zaslužuje saučešće, poštovanje i pijetet, bez obzira na nacionalnost ili mjesto stradanja.

Iz Ministarstva su naveli da je Crna Gora više puta izražavala solidarnost sa svim civilima koji trpe posljedice rata u Ukrajina i da će to nastaviti da čini.

U saopštenju se odbacuju pokušaji Ambasade Ruske Federacije da Crnoj Gori pripiše „antiruske insinuacije“ zbog, kako navode, dosljednog zastupanja principa međunarodnog prava.

„Pokušaji prebacivanja odgovornosti za posljedice rata na druge ne mogu promijeniti osnovnu činjenicu da je ovaj sukob započeo vojnom agresijom Ruske Federacije na Ukrajinu, što je utvrdila i većina međunarodne zajednice kroz brojne rezolucije“, saopšteno je iz MVP-a.

Iz Ministarstva smatraju neprimjerenim „lekcije o humanosti i saosjećanju“ koje dolaze, kako su naveli, u trenutku dok traje okupacija djelova ukrajinske teritorije i dok su civili, škole, bolnice i energetska infrastruktura širom Ukrajine izloženi kontinuiranim napadima.

„Crna Gora nije i neće biti protiv ruskog naroda, već protiv kršenja međunarodnog prava, vojne agresije i stradanja civila“, poručili su iz Ministarstva.

Kako su zaključili, Crna Gora će nastaviti da podržava mir i ostati dosljedno posvećena poštovanju međunarodnog prava, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine.