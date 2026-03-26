Izvor: Ministarstvo vanjskih poslova

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović sastao se sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova. Boravak Kos, kako navode, predstavlja još jednu potvrdu kontinuirane i snažne podrške Evropske komisije procesu pristupanja Crne Gore.

“Tokom razgovora je potvrđeno da Crna Gora ostaje čvrsto posvećena evropskom putu, uz jasan fokus na ispunjavanju preostalih obaveza i postizanju konkretnih rezultata u ključnim oblastima. Ohrabruje kontinuirana podrška Evropske komisije, kao i lični angažman komesarke Kos u procesu proširenja”, poručuju iz Ministarstva.

Kos je, ističu, jasno pohvalila napredak Crne Gore u procesu evropske integracije, uz naglasak da naša država, kao najnapredniji kandidat u procesu pristupanja, treba da zadrži dinamiku aktivnosti i osigura kontinuitet reformi, neophodnih za ostvarenje cilja – punopravnog članstva Crne Gore u EU.

“U tom kontekstu, sagovornici su se saglasili da dalji napredak u ključnim oblastima pregovora, kao i dalje usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom, uključujući i implementaciju viznog režima komplementarnog sa EU regulativom, predstavljaju konkretna polja koja će države članice temeljno cijeniti”, piše u saopštenju.

Iz resora Ibrahimovića ističu da su na sastanku razmotrene mogućnosti za proširivanje saradnje u oblastima suzbijanja stranog miješanja i malignih prijetnji, koje predstavljaju izazov za demokratske procese, pa su identifikovana polja na kojima je moguće ostvariti konkretne rezultate.

“U kontekstu sagledavanja prilika u regionu, potpredsjednik Ibrahimović je obavijestio o aktivnostima na produbljivanju i obogaćivanju bilateralnih odnosa sa susjedima, uključujući i rješavanje otvorenih pitanja. Ponovio je uvjeravanja o odlučnosti Crne Gore da, kontiuirano investirajući u mir, stabilnost i povjerenje na Zapadnom Balkanu, zadrži ulogu pouzdanog partnera i prijatelja. Sagovornici su ocijenili da će slijed događaja na najvišem nivou, čiji će domaćin biti Crna Gora – poput Samita EU-Zapadni Balkan u junu ove godine, ali i niz ministarskih sastanaka i liderski samit Berlinskog procesa, biti prilika za afirmaciju i promociju evropskih vrijednosti i standarda u godini obilježavanja jubileja dvadeset godina od obnove državne nezavisnosti”, zaključuje se u saopštenju.